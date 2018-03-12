Akhisarspor - Trabzonspor | CANLI
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov
Trabzonspor'un 11'i: Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak.
MANİSA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.
Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti.
Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:47
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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