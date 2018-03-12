Akhisarspor - Trabzonspor | CANLI

İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak.

MANİSA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.