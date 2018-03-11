2 Hoca, 2 futbol!

Bugün antrenörlerin takım üzerindeki etkilerini çok net ortaya koyan 2 maç izledik. Bir tarafta defansif oyun anlayışıyla eleştirilen Aykut Kocaman, diğer tarafta ise "kaybedeceksek de hücum ederek kaybedelim" diyen Fatih Terim. 2 hoca da başarılı. 2 hoca da bıraktıkları izlerden dolayı tekrardan görev başına çağrılan hocalar. Ve de sahada oynattıkları 2 ayrı futbol var.

Fenerbahçe

Bugün ilk 30 dakika rakip kaleye şut çekmeyen bir Fenerbahçe vardı. Maçın ilk yarım saatini izleyen bir kişi Malatya takımının şampiyonluğa oynadığını düşünebilirdi. Ta ki sarı-lacivertliler bir duran top pozisyonundan golü bulana kadar. Tabi duran top deyip geçmemek lazım. Aykut Kocaman takımları her zaman ligin en çok duran top golü bulan ekipleri oldular. Ki yine çalışılmış bir pozisyondan gol bulundu. Maçın geri kalanı ise Aykut Hoca'nın istediği tipik 1-0 oyunuydu. Maçın sonlarındaysa yine bir duran top organizasyonundan gelen golle Fenerbahçeliler kritik haftayı 3 puanla geçirdi.

Fenerbahçe'nin bu kısır futbolunu ilginç bir veriyle anlatabiliriz. Aykut Kocaman'ın öndeki dörtlüsünün Fernandao-Giuliano-Dirar-Aatıf ligdeki toplam gol sayısı 21. Yani Gomis'in tek başına attığı 25 golden 4 gol eksik.

Galatasaray

Öncelikle Sergen Yalçın'ı tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın üzerine geleceğini biliyordu. O yüzden elindeki en hızlı ve çalım kabiliyeti yüksek olan Volkan ve Fofana'yı kullandı. Hatta hareketli oyuncu sayısını artırmak için ligin en golcü isimlerinden olan Jahovic'i bile kulübede oturttu. Bu sayede Konyaspor maçı koparabilecek pozisyonları buldu ki belki de bu sezon ilk defa bir Anadolu takımı Aslantepe'de galibiyete bu kadar yakındı. Ama bugün üstünde durmamız gereken kişi bir başkası. Fatih Hoca yaptığı değişiklerle, onlardan aldığı sonuçla ve gösterdiği cesaretle adeta sanat yaptı. Tudor'dan forma şansı bulamayan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sinan'ı, göreve geldiği günden bugüne oynata oynata hazırlayan Fatih hoca, bugün ektiği tohumların meyvelerini topladı. Genç oyuncu bir gol, 1 asistiyle takımını ipten aldı. Ayrıca merak ediyorum Fatih Terim'in 83'te yaptığı Maicon'u forvet olarak kullanma hamlesini Türkiye'de kaç antrenör yapabilir. Hoca risk almaktan asla çekinmedi, pozisyon da verdi ama günü 3 puanla kapadı.

CİHAN SEZER - FOTOMAÇ.COM.TR