2 Hoca, 2 futbol! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
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    2 Hoca, 2 !

    2 Hoca, 2 futbol!

    Bugün antrenörlerin takım üzerindeki etkilerini çok net ortaya koyan 2 maç izledik. Bir tarafta defansif oyun anlayışıyla eleştirilen , diğer tarafta ise "kaybedeceksek de hücum ederek kaybedelim" diyen . 2 hoca da başarılı. 2 hoca da bıraktıkları izlerden dolayı tekrardan görev başına çağrılan hocalar. Ve de sahada oynattıkları 2 ayrı var.

    Fenerbahçe

    Bugün ilk 30 dakika rakip kaleye şut çekmeyen bir vardı. Maçın ilk yarım saatini izleyen bir kişi takımının şampiyonluğa oynadığını düşünebilirdi. Ta ki sarı-lacivertliler bir duran top pozisyonundan golü bulana kadar. Tabi duran top deyip geçmemek lazım. Aykut Kocaman takımları her zaman ligin en çok duran top golü bulan ekipleri oldular. Ki yine çalışılmış bir pozisyondan gol bulundu. Maçın geri kalanı ise Aykut Hoca'nın istediği tipik 1-0 oyunuydu. Maçın sonlarındaysa yine bir duran top organizasyonundan gelen golle Fenerbahçeliler kritik haftayı 3 puanla geçirdi.

    Fenerbahçe'nin bu kısır futbolunu ilginç bir veriyle anlatabiliriz. Aykut Kocaman'ın öndeki dörtlüsünün Fernandao-Giuliano-Dirar-Aatıf ligdeki toplam gol sayısı 21. Yani 'in tek başına attığı 25 golden 4 gol eksik.

    Galatasaray

    Öncelikle Sergen Yalçın'ı tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın üzerine geleceğini biliyordu. O yüzden elindeki en hızlı ve çalım kabiliyeti yüksek olan Volkan ve Fofana'yı kullandı. Hatta hareketli oyuncu sayısını artırmak için ligin en golcü isimlerinden olan Jahovic'i bile kulübede oturttu. Bu sayede maçı koparabilecek pozisyonları buldu ki belki de bu sezon ilk defa bir Anadolu takımı Aslantepe'de galibiyete bu kadar yakındı. Ama bugün üstünde durmamız gereken kişi bir başkası. yaptığı değişiklerle, onlardan aldığı sonuçla ve gösterdiği cesaretle adeta sanat yaptı. 'dan forma şansı bulamayan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sinan'ı, göreve geldiği günden bugüne oynata oynata hazırlayan Fatih hoca, bugün ektiği tohumların meyvelerini topladı. Genç oyuncu bir gol, 1 asistiyle takımını ipten aldı. Ayrıca merak ediyorum Fatih Terim'in 83'te yaptığı Maicon'u forvet olarak kullanma hamlesini 'de kaç antrenör yapabilir. Hoca risk almaktan asla çekinmedi, pozisyon da verdi ama günü 3 puanla kapadı.

    CİHAN SEZER - FOTOMAÇ.COM.TR

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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