Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI

    , ’in 25. haftasında bu akşam Başkent temsilcisi ile karşı karşıya geliyor.

    , Spor Toto 'in 25. haftasında bu akşam Başkent temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. 'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. İki maçta ezeli rakiplerinden 'yi Vodafone Park'ta 3-1, 'u da deplasmanda 2-0 yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya üçüncü sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, , Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, , Babel, .

    Gençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic.

    EVİNDE UÇUYOR
    Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen , bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 38 maçta ise 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

    PEPE VE Q7 YOK
    , mücadelesine önemli oyuncuları ve 'den yoksun çıkacak. PFDK'dan 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından G.Birliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de bu akşam görev alamayacak. Pepe'nin bir sonraki hafta maçında forma giyebileceği ifade edildi.

    Beşiktaş'ta 5 oyuncu G.Birliği maçına ceza sınırında çıkacak. , , , Adriano Correia ve , bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler

    Beşiktaş, Başkent temsilcisi G.Birliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

    Siyah-beyazlılar, rakibine karşı olan genel üstünlüğünü sahasındaki maçlarda da sürdürüyor. Evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    Kara Kartal 50-8 önde
    Beşiktaş ile G.Birliği, Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne G.Birliği 62 golle karşılık verdi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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