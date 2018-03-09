Başakşehir ağır yaralı
Şampiyonluğun iddialı ekibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi yaşadı. Adebayor ve Arda'dan yoksun sahaya çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olarak son 4 haftadaki 2. yenilgisini aldı. Boz Baykuşlar'da Epureanu kırmızı kart gördü
Haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada giren Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu ve 50 puanda kaldı
Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise bu galibiyetle puanını 27 puana çıkardı ve kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.
Başakşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 32. dakikada Junior Fernandes ile öne geçti.
İlk yarıyı önde tamamlayan turuncu-yeşilliler 66'da Efecan Karaca ile farkı 2'ye çıkardı.
Alanyaspor'da Emre Akbaba 81'de skoru 3-0'a getirdi.
Başakşehir'in maçtaki tek sayısını 84'te Rijad Bajic kaydetti.
Maçın yıldızlarından Junior Fernandes 88'de gol perdesini kapattı ve maçın skorunu belirledi: 4-1.
Karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Epureanu ile, maçın son dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Emre Belözoğlu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:52
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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