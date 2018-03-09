Alanyaspor - Başakşehir | CANLI

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla.



Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caicara, Attamah, Epuranu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.



Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.