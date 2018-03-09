Alanyaspor - Başakşehir | CANLI – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    - Başakşehir | CANLI

    Alanyaspor - Başakşehir | CANLI

    'in 25. haftasında Aytemiz , evinde 'i konuk ediyor

    , 'in 25. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda ile karşılaşacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla.

    Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caicara, Attamah, Epuranu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, , Mevlüt.

    Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı , haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

    Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni mağlup ederek son veren ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

    Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Aytemiz karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara ceza sınırında bulunuyor.

    Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede görmeleri halinde, 26. haftadaki karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:25
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