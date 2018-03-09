25. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)

15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediyesi)

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

11 Mart Pazar:

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

12 Mart Pazartesi:

15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Keçiörengücü-Etimesgut Belediyespor (Aktepe)

11 Mart Pazar:

14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Afjet Afyonspor-Kocaeli Birlikspor (Zafer)

15.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Tokatspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Hatayspor-Menemen Belediyespor (Antakya Atatürk)

15.00 Mersin İdmanyurdu-Tuzlaspor (Mersin)

15.00 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Pendikspor-Hacettepe (Pendik)

15.00 Ottocool Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)

11 Mart Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

14.30 Şanlıurfaspor-Silivrispor (Şanlıurfa GAP)

14.30 Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Karşıyaka (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Niğde Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.00 Nazilli Belediyespor-Sakaryaspor (Nazilli İlçe)

15.00 Altay-SBS İnşaat Kırklarelispor (İzmir Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Yomraspor-Düzcespor (Yomra İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Bergama 14 Eylül)

11 Mart Pazar:

14.30 Batman Petrolspor-Ofspor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

15.00 Bayrampaşa-Çanakkale Dardanel (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Kemerspor 2003-Erzin Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Kozan Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (İsmet Atlı)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Orhangazi Belediyespor-12 Bingölspor (Orhangazi İlçe)

2. Grup

Yarın:

15.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Kayseri Erciyesspor-Turgutluspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Erokspor-Tire 1922 (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)

11 Mart Pazar:

14.30 Yeni Orduspor-Anagold 24 Erzincanspor (Ordu 19 Eylül)

14.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar İlçe)

15.00 Muğlaspor-Anadolu Bağcılarspor (Muğla Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Yeşil Bursa (General Basri Saran)

15.00 Gölcükspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Gölcük)

3. Grup

Bugün:

14.30 Elaziz Belediyespor-Arsinspor (Elazığ Atatürk)

Yarın:

15.00 Karacabey Birlikspor-UTAŞ Uşakspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)

11 Mart Pazar:

13.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Cizrespor-Aydınspor 1923 (Cizre İlçe)

15.00 Ankara Adliyespor-Osmaniyespor (Ankara OSTİM)

15.00 Kızılcabölükspor-Tekirdağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sultanbeyli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Çorum Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)