24 haftada 14 teknik adam – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    24 haftada 14 teknik adam

    24 haftada 14 teknik adam
    Süper Lig'de kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Alanya geçen hafta ile yollarını ayırırken, son olarak Malatya'ya 1-0 yenilen Konya'da Mehmet Özdilek'in görevine son verildi. 24. haftası geride kalacak sezonda, böylece 18 takımın yarısı toplam 14 kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. Bu iki takımın yanı sıra G.Birliği, Antalya, Yeni Malatya, Karabük, Osmanlı, Trabzon ve G.Saray'da teknik adam ayrılığı yaşandı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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