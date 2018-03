Yeni bir ikili mi doğuyor? Negredo-Babel...

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile hem fiziksel hem mental olarak yıpratıcı bir maç oynayan Beşiktaş, Quaresma ve Pepe'den yoksun çıktığı Trabzonspor deplasmanında kazanarak önemli bir virajı kayıpsız döndü.

Trabzonspor zorlu mücadeleye; Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş ise; Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love ilk 11'iyle sahaya çıktı. Ricardo Quaresma'nın kart cezalısı olması nedeniyle sağ kanatta mücadeleye son zamanlarda formuyla yoğun şekilde eleştirilen Jeremain Lens başladı. Ayrıca Fenerbahçe derbisi sonrası sakatlanan Pepe'nin yerine Tosic, Medel'in stoperdeki partneri oldu. Sırp stoper 33.saniyede gördüğü sarı kart ile sezonun en erken kart gören ismi oldu.





Sezonun ilk yarısındaki derbi göz önüne alındığın bu geceki derbinin de bol pozisyonlu, bol gollü ve yüksek tempoda geçmesi bekleniyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. İki teknik adam da daha temkinli bir kadroyla sahaya çıktı. Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan'ı oynatarak Beşiktaş'ın etkili kullandığı kanat akınlarına önlem almak istedi. Şenol Güneş ise Atiba-Tolgay ikilisiyle oyuna başlayarak fiziksel mücadelede bordo-mavililerin gerisinde kalmak istemedi. Fiziksel yeterliliği tartışılan Oğuzhan Özyakup mücadelede süre alamadı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Trabzonspor'du. Orta sahalar ilk 10 dakika hızlı geçildi. Ev sahibi ekip erken bir gol bulup avantajı eline geçirmek istedi ancak plan tutmadı. 10.dakikadan sonra Beşiktaş ipleri eline almaya başladı. Temponun biraz düşmesiyle Beşiktaş set hücumuna geçti. Bordo-mavili ekip Beşiktaş karşısında sağlam durdu ve ilk yarıda sadece 1 net pozisyon verdi. İlk tehlikeli atak 38.dakikada Beşiktaş'tan geldi. Vagner Love araya iyi kaçtı, sağ çaprazdan çektiği şut az farkla üstten auta gitti. Kaleyi bulan ilk şut ise 42.dakikada ceza sahası dışından Dame N'Doye'dan geldi. Bir dakika sonra Anderson Talisca, Ryan Babel'in ara pasına iyi hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onur Kıvrak açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.





İkinci yarıda iki teknik adam da ilk golü bulmak adına hamleler yaptı. Şenol Güneş 58.dakikada maçın kaderini değiştiren hamleyi yaptı ve Vagner Love'ın yerine Alvaro Negredo'yu oyuna sürdü. Trabzonspor'da Rıza Çalımbay bu hamleye daha agresif bir yanıt verdi ve iki değişiklik birden yaptı. 65.dakikada gecenin Trabzonspor adına kötü isimlerinden olan Juraj Kucka yerini Hugo Rodallega'ya bıraktı. Yusuf Yazıcı da Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu değişikliklerden sadece 6 dakikada sonra Beşiktaş golü buldu. Alvaro Negredo'nun başlattığı atakta topla yine buluşan İspanyol yıldız, Ryan Babel'e asistini yaptı ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 78.dakikada yine Negredo, Babel'e güzel bir pas çıkardı ve fark ikiye çıktı. Trabzonspor iki golün ardından da beklenen reaksiyonu veremedi. Beşiktaş ilk yarısında beklenen ışığı veremediği mücadelede işi ikinci yarıda çözdü. Şenol Güneş'in Negredo hamlesi maçı kopardı. Kara Kartal şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız döndü ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.





KUCKA HAYAL KIRIKLIĞI

Trabzonspor adına Juraj Kucka gecenin kötü isimlerindendi. Orta sahadaki sertliği sağlamak isteyen Rıza Çalımbay, yıldız futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak Kucka yaptığı pas hataları ile tepki çekti. Girdiği 17 ikili mücadelenin 9'unu kaybeden Kucka, hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Kucka, 1 isabetsiz şut çekti ve 1 de orta yaptı ve bu ortada da isabet sağlayamadı. Sadece 37 kez topla buluşan Kucka, %69.6 pas isabet oranı sağladı.

OKAY ÇOK ÇALIŞTI

Trabzonspor adına Okay Yokuşlu, çalışkanlığıyla göz doldurdu. Genç yıldız girdiği 19 ikili mücadelenin 14'ünü kazanarak bu alanda maçın en iyisi oldu. Ayrıca girdiği 5 hava topu mücadelesinin hepsini kazandı. 98 kez topla buluşan Okay bu alanda da maçın lideri oldu. Kullandığı 76 pasta %89.5 isabet oranı yakalayan Okay, 1 şut pası verdi. Savunmada da başarılı bir performans sergileyen genç yıldız 2 pas arası yaptı ve 1 top kaptı.









VAGNER LOVE DÖKÜLDÜ

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Vagner Love, mücadeleye ilk 11'de başladı ancak bekleneni veremedi. Love girdiği 12 ikili mücadelenin 10'u kaybetti. Ayrıca 5 hava topu mücadelesinden de yenik ayrıldı. Çektiği 3 şutun ikisinde isabet sağlayamadı ve 1'i de rakip tarafından engellendi. Hücum varyasyonlarında iyi bir pas istasyonu olamayan Love çok top ezdi ve yerini Alvaro Negredo'ya bıraktı.





YENİ ATİBA, TOLGAY MI?

Beşiktaş'ta son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Atiba'nı formunun düşmesi siyah-beyazlıları taraftarları bir nebze olsun korkutuyordu. Ancak Tolgay Arslan bu geceki etkili performansıyla göz doldurdu. Tolgay etkili pasları ve savunmadaki çabasıyla beğeni topladı. Genç yıldız %92.8 pas isabet oranı yakalayarak bu alanda maçın en iyilerinden oldu. Tolgay girdiği 17 ikili mücadelenin 9'unu da kazandı. Tolgay kaptığı 5 topla bu alanda maçın en iyi ismi oldu.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)

ÇİLİNGİR NEGREDO

Alvaro Negredo, 58.dakikada Vagner Love'ın yerine oyuna dahil oldu ve maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. İlk golde sol kanada güzel bir pas gönderen Negredo, ceza sahası içinde tekrar topla buluştu ve Babel'e asistini yaptı.











İkinci golde de Babel'le girdiği verkaçta topu Hollandalı yıldızın önüne çok iyi bıraktı ve gecenin yıldızı oldu.





*)Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

Cenk Tosun'la güzel bir uyum yakalayan Ryan Babel'in genç yıldızın ayrılmasıyla formunda dalgalanmalar olmuştu. Bu geceki Negredo-Babel işbirliği iyi bir ikili mi doğuyor sorusunu akıllara getirdi.

Negredo, oyunda kaldığı sürede 6 ikili mücadeleye girdi ve 5'ini kazandı. %88.9 pas isabet oranı yakalayan İspanyol yıldız, yaptığı iki asistin yanı sıra 3 de şut pası verdi. Negredo gösterdiği bu etkili performansla haftaya oynanacak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer almak adına Vagner Love'ın bir adım önüne geçti.



SONUÇ: AVA GİDEN AVLANDI

6. maçlık kazanamama serisinin ardından geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'u deviren Trabzonspor için Beşiktaş maçı zirveye tırmanma açısından hayati bir önem taşıyordu. Trabzonsporlu taraftarlar mutlak galibiyet için stadı doldurdu. Rıza Çalımbay temkinli başladığı karşılaşmayı kazanmak adına aceleci hamleler yaptı ve performansı açısından kötü maç çıkarsa da Kucka'nın oyundan alınması Trabzonspor'un orta sahadaki sertliğine ve mücadelesine ket vurdu. Aynı şekilde Olcay'ın oyundan alınması da takım savunmasına olumsuz etki yaptı. Sahadaki 11'le maçı kazanamayacağını anlayan Çalımbay, galip gelmek için risk aldı ve kumarı kaybetti.



Şenol Güneş'in yaptığı tek Negredo hamlesi, Trabzonspor'u yıktı. Negredo, ileride iyi bir pas istasyonu oldu ve hazırlıksız yakalanan Trabzonspor savunmasının arasına attığı etkili paslarla takımını gole götüren isim oldu.



Emre TOPALOĞLU