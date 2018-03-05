Kartal Trabzon'da Babel'le uçtu

Trabzonspor Medical Park Stadı'nda ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçta siyah-beyazlılar ikinci yarıda Negredo'nun oyuna girmesiyle coştu.

İspanyol golcü, Ryan Babel'e yaptığı asistlerle galibiyetin mimarı oldu.

Zorlu deplasmandan Babel'in 2 golüyle 3 puanda ayrılan Beşiktaş puanını 47'ye çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.





Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı serbest atışta ön direğe doğru koşu yapan Novak, uygun durumda kötü vuruşla topu auta gönderdi.

23. dakikada Adriano'nun soldan yerden ortasında, savunmanın arkasında Vagner Love, topa dokunamayınca siyah-beyazlılar mutlak bir golden oldu.

38. dakikada Talisca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Vagner Love'ın yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

43. dakikada Babel'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Talisca'nın karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

71. dakikada Beşiktaş, Negredo'nun başlattığı atakta Caner'in soldan ortası sonrası gelişen pozisyonda Negredo'nun asistinde Babel ile golü buldu 0-1.

68. dakikada Trabzonspor golü buldu ancak Halis Özkahya, Fabri'ye bir faul yapıldığını tespit etti.

78. dakikada Ryan Babel kendisinin ve takımının 2. golünü attı.