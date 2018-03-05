Kartal Trabzon'da Babel'le uçtu – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartal Trabzon'da Babel'le uçtu

    Kartal Trabzon'da Babel'le uçtu

    Dış sahada son 6 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Beşiktaş, deplasmandaki kötü gidişe Trabzon'da son verdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta Trabzonspor'u 'in 71 ve 78. dakikalardaki golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi

    Trabzonspor Medical Park Stadı'nda ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçta siyah-beyazlılar ikinci yarıda Negredo'nun oyuna girmesiyle coştu.

    İspanyol golcü, 'e yaptığı asistlerle galibiyetin mimarı oldu.

    Zorlu deplasmandan Babel'in 2 golüyle 3 puanda ayrılan Beşiktaş puanını 47'ye çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.

    'in 24. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    7. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı serbest atışta ön direğe doğru koşu yapan Novak, uygun durumda kötü vuruşla topu auta gönderdi.

    23. dakikada Adriano'nun soldan yerden ortasında, savunmanın arkasında Vagner Love, topa dokunamayınca siyah-beyazlılar mutlak bir golden oldu.

    38. dakikada Talisca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Vagner Love'ın yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

    43. dakikada Babel'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Talisca'nın karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    71. dakikada Beşiktaş, Negredo'nun başlattığı atakta Caner'in soldan ortası sonrası gelişen pozisyonda Negredo'nun asistinde Babel ile golü buldu 0-1.

    68. dakikada Trabzonspor golü buldu ancak Halis Özkahya, Fabri'ye bir faul yapıldığını tespit etti.

    78. dakikada Ryan Babel kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal Trabzon'da Babel'le uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN