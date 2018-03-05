24 haftada 14 "teknik müdahale" – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    24 haftada 14 "teknik müdahale"

    24 haftada 14 "teknik müdahale"

    Spor Toto 'de kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor.

    Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar için kaybedilen maçların telafisinin zor olduğu haftalara girilirken, teknik direktör değişikliği de yeniden hız kazandı. Kümede kalma mücadelesi veren ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta ile yollarını ayırırken, dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen 'da Mehmet Özdilek'in görevine son verildi.

    Teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da getirilirken, 'da ise Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya varıldı. Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla 24. haftası geride kalacak sezonda, böylece 18 takımın yarısı toplam 14 kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

    ile Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

    En fazla teknik direktör değişikliğini Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, , Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor yaptı. Söz konusu takımlar, "teknik müdahale"ye iki kez gitti.

    Antalyaspor'da ayrıca Brezilyalı Leonardo Araujo ile yolların ayrılmasının ardından 3 lig maçında takımı sahaya altyapı sorumlusu İspanyol David Badia Cequier çıkardı.

    Öte yandan, Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, 19. haftadaki Beşiktaş mağlubiyeti sonra basın toplantısında görevden alındığını ifade etti. Ancak daha sonra "devam" kararı çıktı ve bir sonraki hafta yine takımın başında yer aldı.

    'de bu sezon en ilginç teknik direktör değişikliği ise Gençlerbirliği'nde görüldü. Başkent ekibi, 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından 'ın yerine göreve 'ı getirdi.

    12. hafta sonunda 8 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Bakkal ile yolları ayırırken, takımı yeniden eski teknik direktörü 'a emanet etti.

    ?İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDILAR
    ve , bu sezon iki farklı takım çalıştıran teknik direktörler olarak göze çarpıyor.

    Sezona Antalyaspor'da başlayan Çalımbay, daha sonra Trabzonspor'un başına geçti. Gençlerbirliği'ndeki 4. dönemi 9 maç süren ise Aytemiz Alanyaspor'da 'dan boşalan koltuğu devraldı.

    , Aytemiz Alanyaspor'un başındaki ilk maçında eski takımı Gençlerbirliği'nin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

    GÖREVİNDE 2 YABANCI TEKNİK ADAM KALDI
    Spor Toto 'de bu sezon şu ana kadar takım çalıştıran 6 yabancı teknik direktörden ikisi görevinin başında yer alıyor.

    Kayserispor'da Rumen Marius Sumudica, Bursaspor'da ise Fransız teknik adam Paul Le Guen görev yapıyor.

    Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, Bursaspor 9 maçlık galibiyet hasretini bu hafta Kayserispor'u 1-0 yenerek sonlandırdı.

    Bursaspor'da yönetim, Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Le Guen'in geleceğini konuşmak için bir araya gelmiş, toplantıda "devam" kararı alınmıştı.

    Yabancı teknik direktörlerden Igor Tudor (Galatasaray), Safet Susic (Aytemiz Alanyaspor), Leonardo Araujo (Antalyaspor) ve Tony Popovic (Kardemir Karabükspor) takımlarında tutunamadı.

    YERLİ ÇALIŞTIRICILARIN ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ
    'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev alan yerli teknik direktörlerin arasında da büyük rekabet yaşanıyor.

    Galatasaray'da 17. haftadaki Göztepe maçıyla yuvasına dönen Fatih Terim, Medipol Başakşehir'de yakalanan istikrarlı performansın en önemli mimarı Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı son iki sezon şampiyon yapan Şenol Güneş ve Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Aykut Kocaman, takımlarının zirve rekabetini sürdürmesinde önemli rol üstleniyor.

    EN İSTİKRARLISI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    Medipol Başakşehir, teknik direktör konusunda ligin en istikrarlı takımı olarak dikkati çekiyor.

    İstanbul temsilcisi, 2014 yazından bu yana aralıksız teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışıyor.

    Teknik direktör istikrarında Medipol Başakşehir'in ardından son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş geliyor. Şenol Güneş ile 3. sezonunu geçiren siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefliyor.

    TEKNİK DİREKTÖR DOSYASI
    Spor Toto 'de şu ana kadar yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:

    Takımlar Teknik direktörler
    Antalyaspor Rıza Çalımbay, Leonardo Araujo, Hamza Hamzaoğlu
    Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay, Mehmet Özdilek (Sergen Yalçın ile prensipte anlaşıldı)
    Aytemiz Alanyaspor Safet Susic, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal
    Beşiktaş Şenol Güneş
    Bursaspor Paul Le Guen
    Demir Grup Sivasspor Samet Aybaba
    Evkur Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam, Erol Bulut
    Fenerbahçe Aykut Kocaman
    Galatasaray Igor Tudor, Fatih Terim
    Gençlerbirliği Ümit Özat, Mesut Bakkal, Ümit Özat
    Göztepe Tamer Tuna
    Kardemir Karabükspor Erkan Sözeri, Tony Popovic, Levent Açıkgöz
    Kasımpaşa Kemal Özdeş
    Kayserispor Marius Sumudica
    Medipol Başakşehir Abdullah Avcı
    Osmanlıspor Bülent Uygun, İrfan Buz
    Teleset Mobilya Akhisarspor Okan Buruk
    Trabzonspor Ersun Yanal, Rıza Çalımbay

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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