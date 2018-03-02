24. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)

Yarın:

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Mart Pazar:

13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Kocaeli Birlikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.00 Eyüpspor-Afjet Afyonspor (Esenler)

14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor (Bodrum İlçe)

14.30 Menemen Belediyespor-Keçiörengücü (Menemen Tahir Şahin)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

4 Mart Pazar:

14.00 Sivas Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.30 Tuzlaspor-Tokatspor (Maltepe Hasan Polat)

14.30 Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Bucaspor-İnegölspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Karşıyaka-Gümüşhanespor (İzmir Atatürk)

14.30 Silivrispor-Kahramanmaraşspor (Silivri)

4 Mart Pazar:

14.30 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.30 Bandırmaspor-Zonguldak Kömürspor (Bandırma 17 Eylül)

14.30 BUGSAŞ Spor-Pendikspor (Ankara OSTİM)

14.30 Niğde Belediyespor-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Ottocool Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

14.30 Fethiyespor-Altay (Fethiye İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Ofspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

4 Mart Pazar:

14.30 Halide Edip Adıvarspor-Bergama Belediyespor (Vefa)

14.30 12 Bingölspor-Bayburt Grup Özel İdare (Bingöl)

14.30 Orhangazi Belediyespor-Kemerspor 2003 (Orhangazi İlçe)

14.30 Erzin Belediyespor-Yomraspor (Erzin İlçe)

14.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Batman Petrolspor (Aktepe)

14.30 Çanakkale Dardanel-Çatalcaspor (Çanakkale 18 Mart)

14.30 Erbaaspor-Kozan Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.30 Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)

2. Grup

Yarın:

14.00 1461 Trabzon-Pazarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Yeşil Bursa-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.30 Kırıkhanspor-Ergene Velimeşespor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Anadolu Bağcılarspor-Yeni Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)

4 Mart Pazar:

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Kayseri Erciyesspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Turgutluspor-Ankara Demirspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.30 Gölcükspor-Erokspor (Gölcük)

14.30 Tire 1922-Darıca Gençlerbirliği (Tire 4 Eylül)

3. Grup

Yarın:

14.00 Arsinspor-Çorum Belediyespor (Arsin İlçe)

14.30 Ankara Adliyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ankara OSTİM)

4 Mart Pazar:

13.30 Aydınspor 1923-Elaziz Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Cizrespor (Şanlıurfa GAP)

14.30 Tekirdağspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Namık Kemal)

14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Sultanbeyli Gölet)

14.30 Tarsus İdmanyurdu-Payasspor (Tarsus İlçe)

14.30 Osmaniyespor-Kocaelispor (Osmaniye 7 Ocak)

14.30 UTAŞ Uşakspor-Kızılcabölükspor (Uşak 1 Eylül)