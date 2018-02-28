Süper Lig'de o maçın saati değişti!
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor’un 4 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın başlama saati değişti.
Antalyaspor'un son maçlarının sürekli gündüz oynatılması, kırmızı-beyazlı taraftarların da tepkisine neden olmuştu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:30
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
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CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Süper Lig'de o maçın saati değişti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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