Süper Lig'de o maçın saati değişti! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Süper Lig'de o maçın saati değişti!

    Süper Lig'de o maçın saati değişti!

    Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında ’un 4 Mart Pazar günü ile oynayacağı maçın başlama saati değişti.

    Ligin 24. haftasında oynanacak olan - Demir Grup Sivassspor karşılaşmasının maç saati değişti. Son haftalarda aldığı puanlarla tehlikeli bölgenin üzerinde bulunan Antalyaspor'un, u sahasında ağırlayacağı mücadele 4 Mart Pazar günü oynanacak. İlk açıklanan programda 13.30 olarak belirlenen başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

    Antalyaspor'un son maçlarının sürekli gündüz oynatılması, kırmızı-beyazlı taraftarların da tepkisine neden olmuştu.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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