Süper Lig'de büyük kıyım! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Süper Lig'de büyük kıyım!

    Süper Lig'de büyük kıyım!

    Süper Ligde 23 hafta geride kalırken, takımların yarısı sezona başladıkları teknik direktörler ile yollarını ayırdı.

    , Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe, Sivasspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Bursaspor sezona başladıkları teknik adamla yollarına devam ederken, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur , Osmanlıspor ve Karabükspor hoca değişikliğine gitti. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarında ise giden teknik direktörler daha sonra görevlerine geri döndü.
    Interpress'in de yapmış olduğu incelemeye göre yaşanan teknik adam değişikliklerinin çoğunun takımlardaki kötü gidişata çare olamaması dikkat çekti.

    ÜÇ HOCA DEĞİŞTİREN DE VAR, BAŞKASININ HOCASINI ALAN DA ...
    Sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen lig ilerledikçe alınan sonuçlar neticesinde Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray, Hırvat teknik adamdan boşalan koltuğa efsane hocası 'i getirdi. Trabzonspor yaptığı transferlerle iyi bir kadro kurmasına rağmen ile başarılı olamayınca ile anlaştı. Kadrosuna bu sezon 'yi de katan Antalyaspor Rıza Çalımbay yönetiminde başladığı sezona önce Brezilyalı Leonardo ardından ise ile devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Konyaspor ile yollarını ayırarak yerine ile anlaştı. Bu sezon lige çıkan Yeni Malatyaspor sezona ile başladı ancak kısa süre sonra yerine Erol Bulut ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Osmanlıspor, ile başladığı sezona İrfan Buz ile devam etti. Geçtiğimiz sezonki günlerini arayan Karabükspor, ile başladığı sezonda takımın başına önce Tony Popovic'i getirdi ancak kötü sonuçların ardından Levent Açıkgöz ile anlaşıldı. Saffet Susiç yönetiminde sezona başlayan Alanyaspor karşılıklı yolların ayrılmasının ardından takımı Hikmet Karaman'a teslim etti ama bu birliktelik de sadece 4 hafta sürdü.

    ÖNCE GİDİP SONRA GERİ GELENLER ...
    Kasımpaşa'da istenen sonuçlar gelmeyince Kemal Özdeş ile önce yollar ayrıldı ancak sonra taraflar anlaşınca Kemal Hoca ile devam kararı verildi. Gençlerbirliği takımında ise ilginç bir durum yaşandı. Sezona 'la başlanmasının ardından hoca ile önce yollar ayrıldı. Yerine Mesut Bakkal ile anlaşıldı ancak sezon içinde yine değişiklik yapılarak Ümit Özat tekrardan göreve geri getirildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:58
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