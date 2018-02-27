Fenerbahçe'nin sezon başında Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, Rus basınının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

SÜPER LİG VE RUSYA LİGİ'Nİ KARŞILAŞTIRILMASI

''İki lig arasındaki ana fark, yabancı sınırı olmaması. Türkiye'de Türk futbolcularını oynatmak zorunda değilsiniz. Bu da ligin seviyesini arttırıyor. Türk futbolu, Rusya'nın daha önünde. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve 6 ay içinde çok şey başardım. Türkiye, Brezilya'ya çok benziyor. Yemekleri, iklimi Brezilya ile çok benzer.''

"TÜRKİYE'DEKİ DERBİLER İNANILMAZ''

'Şu an ligin lideri Başakşehir. Ülke dışında pek bilinmeyen bir takım ama çok güçlüler. Kadrolarında tecrübeli futbolcular var ve şampiyonluk için savaşıyorlar. Ama son haftaya kadar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yarışı içinde olacaktır. Rusya'daki derbilere saygı duyuyorum ama Türkiye'deki derbilerle kıyaslanamaz. Buradaki atmosfer inanılmaz sıcak. Hiç görmediğim bir atmosfer oluyor. Statlardaki bu atmosfer beni oldukça etkiledi''

''MANCINI BENİ İSTEMEDİ''

''Zenit'te mutluydum ama Mancini, benim yerime başka oyuncuları tercih ediyordu. Eğer bir teknik direktörün sistemine uymuyorsanız, yolunuza devam etmelisiniz. Ben de Fenerbahçe'ye geldim ve Zenit'te yaptıklarıma devam ettim''

''LUCESCU'YA SAYGIM SONSUZ''

''Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Onunla hep sıcak bir ilişkim oldu. Lucescu'ya sonsuz bir saygım var. Bana inandı ve Zenit'e transfer ettirdi. Çok büyük bir tecrübesi var ve saygı görmeyi hak ediyor''