Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.
Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Clichy ve Caicara ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Clichy ve Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.
Başkent temsilcisinde ise tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in 11'i Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
Gençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:02
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
Yorum
bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Toplam 10
Yorum
1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 23
Yorum
7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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