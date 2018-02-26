3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.

Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Clichy ve Caicara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Clichy ve Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.

Başkent temsilcisinde ise tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in 11'i Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.



Gençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu.



