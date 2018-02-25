Güneş istedi, Q7 parladı!

Talisca ve Pepe'nin yokluğunda Şenol Güneş'in sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusuydu. Maç öncesi Oğuzhan'ın da mide rahatsızlığı geçirmesiyle Güneş'in işi daha da zorlaştı. Tecrübeli hoca sahaya; Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel ve Love ilk 11'iyle çıktı.

F.Bahçe ise sahaya, Kameni, Isla, Roman, Neto, İsmail, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Fernandao ilk 11'iyle çıktı. Hasan Ali'nin olmaması sarı-lacivertlilerin savunmasında önemli açıklar vermesine neden oldu. İsmail'in 32.dakikada sakatlanmasıyla özellikle Quaresma hem sağ kanatta hem sol kanatta çok etkili oldu.





F.Bahçe, Başakşehir maçında olduğu yine önde pres ile başladı. Rakibini top çıkartmaya çalışırken hataya zorladı. Oğuzhan, Talisca ve Pepe gibi etkili ayakların yokluğu Kartal'ı ilk dakikalarda zorlasa da mücadeleci bir orta saha ile rakibinin kurmaya çalıştığı baskıyı kıran siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştükten sonra daha çok rakip yarı sahada göründü. İlk yarıyı %66 topla oynama oranıyla geçen Beşiktaş, pozisyon üretmekte zorlandı. Siyah-beyazlılar, Quaresma'nın ilk yarıdaki etkili oyunuyla pozisyon üretmeye çalıştı. Portekizli yıldızın ilk yarıdaki harika trivelasını Kameni zorlukla kurtardı.

Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikayı 13 faulle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon ligde en fazla faul yaptığı ilk yarıyı oynadı.

İkinci yarıda Beşiktaş baskısını daha da artırdı.

VİDA KENDİNİ AFFETTİRDİ

Peş peşe kazanılan duran topların ardından son zamanlardaki formu ve Bayern Münih maçında yaptığı hata ile tartışılan Domagoj Vida, ceza sahası dışından hızla hareketlendi, çok iyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşuyla takımını beraberliğe taşıdı. Hırvat stoper, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Vida attığı golün yanı sıra %82.9 pas isabeti sağladı. Savunmadaki performansıyla üzerine düşeni yapan Vida, 2 top uzaklaştırdı ve 1 de pas arası yaptı. Beşiktaşlı taraftarları Şampiyonlar Ligi maçında üzen Vida, Fenerbahçe maçıyla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü aldı.

Ayrıca Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol atan takım konumunda (13).





GİULİANO KAYIP!

Fenerbahçe'nin son zamanlardaki başarılı formundaki en önemli etken olan Giuliano, Beşiktaş derbisinde yokları oynadı. Brezilyalı yıldız 6 ikili mücadele kaybetti. %96.6'lık pas isabeti sağlasa da bunları tehlikeli olabilecek bölgelerde efektif olarak yapamadı. F.Bahçe'nin hücum gücünün büyük bölümünü oluşturan Giuliano gününde olmayınca sarı-lacivertliler pozisyon üretmekte ve Beşiktaş'ın baskısını kırmakta çok zorlandı. Giuliano, sadece 1 isabetli şut çekti ve 1 şut pası verdi. Yaptığı tek ortada da isabet sağlayamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı son beş gol Fernandao (3) ve Giuliano'dan (2) gelmişti. Fernandao bu maçta da golünü attı ancak Giuliano kendisinden beklenen performansın çok altında kaldı.

GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbiyi kazanmayı ne kadar çok istediğini yaptığı değişiklikler ile gösterdi. Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilginin ardından Fenerbahçe'ye karşı alınacak bir galibiyetin takımı ayağa kaldıracağını düşünerek tüm riskleri aldı.

Tecrübeli hoca, 63.dakikada Vida'yı çıkarıp Negredo'yu oyuna soktu. Ardından oyunun rakip yarı sahada oynandığını gören Güneş, Love'ın yerine Caner'i alıp kenar ortalarıyla gol aramayı düşündü. Skoru aldıktan sonra da Necip'i oyuna sürerek skoru tutmak istedi ve bunda başarılı da oldu.

BEŞİKTAŞ TOPU VERMEDİ

Siyah-beyazlılar mücadeleyi %63.4'lük topla oynama ile kapattı. Bir derbi maçı için yüksek bir oran. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 93, Tolgay Arslan ise 91 kez topla buluşurken, Fenerbahçe'de en çok topla buluşan isimler 49'ar kez ile Josef ve Mehmet Topal oldu. Pas isabetinde %97'lik bir oran yakalayan Medel, Giuliano ile birlikte bu alanda maçın en iyisi oldu.





NEGREDO ATEŞLEDİ

Oyuna girmesinin ardından Beşiktaş'ın akınlarında etkin rol oynayan Alvaro Negredo gecenin başarılı isimlerindendi. İspanyol yıldız girdiği 4 hava topu mücadelesini de kazandı. 8 ikili mücadelenin 5'inde galip ayrıldı. Negredo yaptığı iki asistin yanı sıra 2 de şut pası verdi ve 1 de isabetli şut çekti. Alvaro Negredo'nun bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asistin üçü Fenerbahçe maçlarında geldi.

TOLGAY FAKTÖRÜ

Oğuzhan ve Talisca gibi yıldızların yokluğunda Tolgay Arslan üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Tolgay girdiği 16 ikili mücadelenin 11'ini kazanarak bu alanda mücadelenin en başarılı ismi oldu. Ayrıca 5 hava topu mücadelesinin 4'ü kazanmayı başardı. 79'un pasın 71'inde isabet sağlayan Tolgay bu alanda da maçın en iyisiydi. Genç yıldız hücumda da başarılı bir performans sergiledi. Tolgay, 3 şut pası verdi ve yaptığı 1 orta da isabet sağladı.









DİRAR, Q7'YE DİRENEMEDİ

Dirar, Fenerbahçe adına gecenin en kötü isimlerindendi. Faslı futbolcu önce sağ kanatta ardından İsmail'in sakatlanmasıyla geçtiği sol kanatta Quaresma ve Babel'i engelleyemedi. Dirar, girdiği 16 ikili mücadelenin 13'ünü kaybetti ve bu alanda mücadelenin en kötü ismiydi. Ayrıca 8 hava topu mücadelesinin sadece 1'ini kazanabildi. Kanat akınlarında hücuma hiç destek veremeyen Dirar, sadece 1 orta yaptı ve onda da isabet sağlayamadı. Özellikle Quaresma karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Faslı yıldız kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı.





QUARESMA BÖYLE İSTEDİ!

Beşiktaş'ta gecenin yıldızı Ricardo Quaresma'ydı. Portekizli yıldız harika bir performans ve attığı 2 harika golle Kara Kartal'ı galibiyete taşıdı. Q7, mücadele boyunca 8 ikili mücadele kazandı ve %90'3'lük pas isabeti sağladı. Hücumda çok etkili olan Quaresma, attığı 2 golün yanı sıra 5 şut çekti ve 3'ünde isabet sağladı. Portekizli yıldız 18 orta yaptı ve bunların 7'sinde isabet sağladı. Ayrıca 3 de şut pası verdi.

Derbilerde son kez Trabzonspor filelerini havalandıran Ricardo Quaresma (22 Ağustos 2015), 918 gün sonra ilk derbi golünü Fenerbahçe'ye attı.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)



SONUÇ: GÜNEŞ İSTEDİ Q7 PARLADI

Beşiktaş için çok önemli olan mücadelede eksikler ve yerlerine oynayan isimler mücadelenin seyri açısından hayati önem taşıyordu. Şenol Güneş, çıkardığı kadro ile (Atiba-Medel-Tolgay) yenilmemeyi düşündü ve etkili ayaklarıyla mücadeleyi kazanmak istedi. En etkili ayak ise Şenol Güneş arasında çok güzel bir iletişim olan Ricardo Quaresma oldu. Q7 kariyerinin en harika maçlarından birini oynadı. Attığı gol sonrası Şenol Güneş'e koştu. Ortaya bu güzel görüntü çıktı: Baba-oğul.







Aykut Kocaman açısından ise kötü bir gece geride kaldı. Kocaman, elindeki sınırlı kadroyla Fenerbahçe'yi önemli bir noktaya kadar taşıdı. Ancak siyah-beyazlı takımın kalitesi baskın çıktı. Sarı-lacivertli takım beklenilen reaksiyonu veremedi. Kocaman yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalıştıysa da futbolcular oyunlarını bir üst seviyeye çıkartmayı başaramadı.



Emre TOPALOĞLU