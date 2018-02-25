Erman Toroğlu: F.Bahçe'nin golü yüzde 99... – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : F.Bahçe'nin golü yüzde 99...

    Erman Toroğlu: F.Bahçe'nin golü yüzde 99...

    A Spot Yorumcusu 'nin Fernandao ile attığı golü yorumladı.

    , Vodafone Park'taki derbide Beşiktaş karşısında ilk yarıyı Fernandao'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin golünde kaleci Fabri'den önde olan Fernandao'nun ofsayt pozisyonunda olup olmadığı konuşulurken, tartışmalara son noktayı koydu. A Spor'daki Devre Arası programında gol pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Yüzde 99 ofsayt" dedi. İşte Toroğlu'nun yorumları:

    "BiZİM GÖRMEDİĞİMİZ BİR ŞEY Mİ VAR"
    "Görüntü ofsayt. Özetler abakacağı ama görüntü ofsayt. Bu ekip Chelsa-Barça maçını idre etti. Tarık Ongun, Bahattin Duran. Bu ekip 'na gidecekler. Bu ofsaytı nasıl kaçırır bir yardımcı. Bu adamlar Şampiyonlar Ligi'nin 5 yıldızlı maçını idare ettiler. Bizim görmediğimiz bir şey varsa... Yüzde 99'u bırakalım yüzde 1'i bırakalım.

    "HAKEMLER DEVRE ARASINDA POZİSYONU İZLER"
    "Golün ofsayt olması, şu ana kadar işin rengini değiştirdi. Hakemler devre arasında golün ofsayt olduğunu kesinlikle öğrenir. 2. yarıyı da etkiler diye düşünüyorum. Sevinirken Fernandao biraz uzattı, Aykut Kocaman 'yapmayın, uzatmayın' dedi. Aykut Kocaman'ın o tavrı iyi oldu."

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erman Toroğlu: F.Bahçe'nin golü yüzde 99... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN