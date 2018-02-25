Dev kapışma

Süper Lig'in 23. haftası bugün dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile F.Bahçe tarihlerinde 345. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hedefindeki iki takımın da amacı Vodafone Park'taki müthiş mücadeleden galibiyetle ayrılmak. İlk olarak 28 Kasım 1924'te karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler galip ayrılmıştı. 94 yıllık büyük rekabette Kanarya'nın geride kalan 344 maçta rakibine karşı 131-123'lük üstünlüğü bulunuyor. F.Bahçe'nin 472 golüne, Kartal, 431 golle karşılık verdi.



LİGDE F.BAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 123 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kanarya'nın 46, Kartal'ın 38 galibiyeti bulunuyor. 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki gol sayıları birbirine çok yakın. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş filelerini 136 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ise 133 golü bulunuyor.







KANARYA BiR ADIM ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşılaşmanın oynanacağı Dolmabahçe'de 167 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarılacivertliler, Kartal'ın evinde 59 kez kazandı. Beşiktaş ise 57 galibiyet elde etti. Fenerbahçe deplasmanda 204 gol kaydederken, siyah-beyazlıların 194 golü bulunuyor.



DERBiLER 'KIZARIYOR

İKİ takımın son 15 sezonda yaptığı 42 maçta 33 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 20, F.Bahçe'den 13 futbolcu kırmızıyla oyun dışında kaldı. Son derbide Kanarya'dan 2, Kartal'dan 3 oyuncu atıldı.







7 gollü zaferler

Rekabette F.Bahçe en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de 7-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş da 23 Mart 1941'de oynanan mücadelede Kanarya'yı 7-1'lik skorla devirmeyi bildi. Beşiktaş ligde F.Bahçe'yi 5-1 ve 2 kez 4-0 ile devirdi. Kanarya ise 2 defa 3-0 kazandı.



Erken gol Bolic'ten

Derbi tarihinde en erken golü Fenerbahçeli Elvir Bolic kaydetti. Bolic, 21. saniyede Beşiktaş filelerini havalandırdı. Beşiktaş'ın en erken golünü ise Şifo lakaplı Mehmet Özdilek kaydetti. Unutulmaz futbolcu, 37. saniyede Fenerbahçe'yi avladı.