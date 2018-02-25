Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart... – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...

    Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

    Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.

    Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.

    *Fernandao'nun gol sevinci...

    KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ
    Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı.

    Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.


    *İşte Vinicius'un hareketi

    BAHIA'LI FERNANDAO, ARKADAŞINA VURAN KANU'YU TEHDİT ETMİŞTİ
    Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef almıştı.

    Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı.

    FURKAN HACIMALE

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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