Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.
Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.
*Fernandao'nun gol sevinci...
KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ
Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı.
Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.
*İşte Vinicius'un hareketi
BAHIA'LI FERNANDAO, ARKADAŞINA VURAN KANU'YU TEHDİT ETMİŞTİ
Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef almıştı.
Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı.
FURKAN HACIMALE
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:24
-
Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
black eagles biz hep farklıyız çünkü renklilerin bizi yenmesi için on kişi oynamamız gerekiyor yada onlarsahada 12 kişi olmalı.
-
Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Futboldan anlamaz Aykut, 11 kişilik FB'ye 1 kişilik ( guresma)) beşiktaşa ezdirdin yazıklar olsun sana. Hacivat gibi düşün dur.
-
Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.