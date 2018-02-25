6 maçlık hasrete Demba Ba son verdi!

İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Sivasspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

DEMBA BA ÖNCE KAPTI, SONRA ATTI!

Mücadelenin 35. dakikasında ceza sahası dışında Thievy Bifouma'dan topu kapan Demba Ba'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Göztepe, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Sivasspor daha çok rakip yarı sahada göründü ancak skoru değiştiren gol gelmedi ve mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 36 yaptı ve 34 puanlı Sivasspor'u geçerek 7. sıraya yükseldi.

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olurken, Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.