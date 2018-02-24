Kayserispor, Paşa'yı devirdi! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Paşa'yı devirdi!

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, Paşa'yı devirdi!

    'in 23. hafta mücadelesinde , 'yı ağırladı. Diagne ile öne geçen konuk ekibe, sarı-kırmızılılar , Badji ve ile yanıt verdi. 90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan farkı 1'e indirdi ancak bu konuk ekibi yetmedi ve zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. 'da 66. dakikada ikinci sarı karttan görerek oyundan atıldı.

    Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 2. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçen 'ya 20. dakikada yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarı 'un baskısıyla başladı. 66. dakikada , 'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan görerek oyundan atıldı ve 10 kişi kaldı.

    Mücadelenin 74. dakikasında Stephane Badji takımını öne geçiren golü attı. Bu golden 4 dakika sonra , kazanılan penaltı atışını gole çevirerek Süper Lig'deki gol sayısını 13 yaptı.

    90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ancak bu gol konuk ekibi yetmedi.

    Zorlu mücadelenin galibi 3-2'lik skor ile oldu.

    Bu sonuçla Kayserispor puanını 38 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

    Kasımpaşa gelecek hafta 'u ağırlarken, Kayserispor ise 'a konuk olacak.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:58
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