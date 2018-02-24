Kayserispor, Paşa'yı devirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Diagne ile öne geçen konuk ekibe, sarı-kırmızılılar Deniz Türüç, Badji ve Umut Bulut ile yanıt verdi. 90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan farkı 1'e indirdi ancak bu konuk ekibi yetmedi ve Kayserispor zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Kasımpaşa'da Veysel Sarı 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 2. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçen Kasımpaşa'ya 20. dakikada Deniz Türüç yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı Kayserispor'un baskısıyla başladı. 66. dakikada Veysel Sarı, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.
Mücadelenin 74. dakikasında Stephane Badji takımını öne geçiren golü attı. Bu golden 4 dakika sonra Umut Bulut, kazanılan penaltı atışını gole çevirerek Süper Lig'deki gol sayısını 13 yaptı.
90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ancak bu gol konuk ekibi yetmedi.
Zorlu mücadelenin galibi 3-2'lik skor ile Kayserispor oldu.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 38 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 29 puanla 10. sırada kaldı.
Kasımpaşa gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlarken, Kayserispor ise Bursaspor'a konuk olacak.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:58
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Kayserispor, Paşa'yı devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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