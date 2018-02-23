Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig



Bugün:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:

15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

25 Şubat Pazar:

13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)

15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Çaykur Didi)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

26 Şubat Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)

13.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

25 Şubat Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)

13.30 Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor (Zafer)

13.30 Kastamonuspor 1966-Menemen Belediyespor (Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara Aktepe)

13.30 Tokatspor-Sivas Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

Beyaz Grup

25 Şubat Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Gümüşhanespor-Bandırmaspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Ottocool Karagümrük-Niğde Belediyespor (Vefa)

13.30 Altay-Konya Anadolu Selçukspor (İzmir Atatürk)

13.30 Pendikspor-Karşıyaka (Pendik)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Silivrispor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor (Nazilli)

26 Şubat Pazartesi:

13.00 Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hacettepe-BUGSAŞ Spor (Ankara 19 Mayıs)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Bayrampaşa-Erzin Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Bergama Belediyespor-Erbaaspor (Bergama 14 Eylül)

25 Şubat Pazar:

13.30 Kozan Belediyespor-Ofspor (İsmet Atlı)

13.30 Kemerspor 2003-12 Bingölspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Bayburt Grup Özel İdare-Halide Edip Adıvarspor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Batman Petrolspor-Çanakkale Dardanel (Batman 16 Mayıs)

13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Yomraspor-Orhangazi Belediyespor (Yomra İlçe)

2. Grup

Yarın:

13.30 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

25 Şubat Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Yeşil Bursa (Ordu 19 Eylül)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Anadolu Bağcılarspor (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)

13.30 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (General Basri Saran)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Tire 1922 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 Muğlaspor-Kırıkhanspor (Muğla Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-UTAŞ Uşakspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kocaelispor-Tarsus İdmanyurdu (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)

25 Şubat Pazar:

13.00 Cizrespor-Tekirdağspor (Cizre İlçe)

13.00 Elaziz Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)

13.30 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Payasspor-Arsinspor (Payas İlçe)

13.30 Çorum Belediyespor-Aydınspor 1923 (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)