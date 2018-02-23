F.Bahçe'den Beşiktaş'a 'Bayern Münih' göndermesi!
Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, yayınladığı motivasyon videosuyla ezeli rakibine gönderme yaptı
RESMİ HESAPTAN MÜZİKLİ GÖNDERME
Sarı-lacivertli cepheden akşam saatlerinde gelen bir paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. Vapur dolusu taraftala birlikte Volkan Demirel ile Fernandao'nun yer aldığı görselde, Bayern Münih'in gol müziği "Seven Nation Army" yer aldı. Bu paylaşım siyah-beyazlıların tepkisini çekti.
Fenerbahçe resmi sitesi hazırlanan görselle birlikte "#HepBeraberYapacağız!" mesajını yaplaştı.
#HepBeraberYapacağız! ?? pic.twitter.com/H5FjD4cFPK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Şubat 2018
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:06
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
F.Bahçe'den Beşiktaş'a 'Bayern Münih' göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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