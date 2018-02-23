F.Bahçe'den Beşiktaş'a 'Bayern Münih' göndermesi! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    F.Bahçe'den 'a '' göndermesi!

    F.Bahçe'den <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a '<a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>' göndermesi!

    'in 23. haftasında pazar günü deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, yayınladığı motivasyon videosuyla ezeli rakibine gönderme yaptı

    Şampiyonluk yarışında iki takımın da kaderini belirleyecek derbiye 2 gün kaldı. Derbi öncesinde Vodafone Park'ta 37 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, derbinin havasına çoktan girmiş durumda.

    RESMİ HESAPTAN MÜZİKLİ GÖNDERME
    Sarı-lacivertli cepheden akşam saatlerinde gelen bir paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. Vapur dolusu taraftala birlikte ile Fernandao'nun yer aldığı görselde, 'in gol müziği "Seven Nation Army" yer aldı. Bu paylaşım siyah-beyazlıların tepkisini çekti.

    Fenerbahçe resmi sitesi hazırlanan görselle birlikte "#HepBeraberYapacağız!" mesajını yaplaştı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:06
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