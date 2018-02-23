CANLI | Galatasaray - Bursaspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek zirve yarışında avantaj yitiren Cimbom, Bursaspor'u yenerek kayıplarını telafi etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'i geride bırakıp yeniden lider olacak. Cimbom cuma günü oynadığı son 4 maçta fire vermedi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile yaptığı son toplantıda galibiyet istedi.

SAAT: 20.00

STAT: Türk Telekom

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis.

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu

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