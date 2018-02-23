CANLI | Galatasaray - Bursaspor
Sarı-kırmızılılar kazanıp hem Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek hem de ezeli rakiplerinin derbi haftasını avantaja çevirmek istiyor. Son 4 cuma maçında fire verilmedi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek zirve yarışında avantaj yitiren Cimbom, Bursaspor'u yenerek kayıplarını telafi etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'i geride bırakıp yeniden lider olacak. Cimbom cuma günü oynadığı son 4 maçta fire vermedi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile yaptığı son toplantıda galibiyet istedi.
SAAT: 20.00
STAT: Türk Telekom
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis.
BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu
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- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:39
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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