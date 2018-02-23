Biri dışarıda biri içeride kral – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Biri dışarıda biri içeride kral

    Biri dışarıda biri içeride kral

    Bu sezon iç sahadaki, deplasmandaki performansıyla dikkat çekiyor

    Bu sezon ligde sahasında 10 maça çıkan siyah-beyazlılar, hiç yenilmedi. Evindeki lig maçlarında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan , topladığı 41 puanın 24'ünü Vodafone Park'ta aldı. F.Bahçe ise bu sezon deplasmanda yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek dış saha yenilgisini 7. haftadaki Akhisar maçında yaşayan Kanarya, sonrasında 7 deplasmandan 3 galibiyet, 4 beraberlikle döndü. Dışarıda en az gol yiyen takım olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta rakiplere 15 gol atıp kalesinde ise 8 gol gördü.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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