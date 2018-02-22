Final gibi derbi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Final gibi derbi

    Final gibi derbi

    -F.Bahçe kapışması nefes kesecek

    şampiyonluk yolunda "son şans" olarak gördüğü maçı kazanarak hem iddiasını sürdürmek hem de Avrupa'da aldığı yarayı sarmak istiyor

    Kanarya ise "moralsiz "ı yenerek zirve yarışındaki bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kocaman'ın derbi planları da açığa çıktı

    TEK YOL ZAFER
    Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile arasındaki kritik maç için geri sayım sürüyor. İki takım da pazar günü oynanacak derbiyi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bu mücadele özellikle Beşiktaş için adeta "final" anlamı taşıyor. Devler Ligi'nde 'e 5-0 yenilerek turu mucizelere bırakan Beşiktaş artık tamamen lige döndü. Tüm gücünü şampiyonluk yarışına verecek olan Kartal, ezeli rakibini Vodafone Park'tan eli boş göndermeye kararlı.


    SÜRPRİZ HAZIRLIĞI
    Liderle arasındaki 5 puanlık farkın açılmasını istemeyen Beşiktaş derbiyi kazanarak Devler Ligi yarasını da sarmayı hedefliyor. F.Bahçe cephesinde de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. Derbilerde şaşırtıcı ve etkili hamleleriyle bilinen yine sürpriz hazırlığında. Kocaman, Skrtel ile Neto'yu stoperde; Neustadter'i M. Topal'ın yanında ön libero, Josef'i ise 10 numarada denerken, sol bekte ise cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail dışında Isla'yı da düşünüyor.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Final gibi derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN