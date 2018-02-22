Final gibi derbi

Kartal şampiyonluk yolunda "son şans" olarak gördüğü maçı kazanarak hem iddiasını sürdürmek hem de Avrupa'da aldığı yarayı sarmak istiyor



Kanarya ise "moralsiz Beşiktaş"ı yenerek zirve yarışındaki bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kocaman'ın derbi planları da açığa çıktı



TEK YOL ZAFER

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç için geri sayım sürüyor. İki takım da pazar günü oynanacak derbiyi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bu mücadele özellikle Beşiktaş için adeta "final" anlamı taşıyor. Devler Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilerek turu mucizelere bırakan Beşiktaş artık tamamen lige döndü. Tüm gücünü şampiyonluk yarışına verecek olan Kartal, ezeli rakibini Vodafone Park'tan eli boş göndermeye kararlı.



SÜRPRİZ HAZIRLIĞI

Liderle arasındaki 5 puanlık farkın açılmasını istemeyen Beşiktaş derbiyi kazanarak Devler Ligi yarasını da sarmayı hedefliyor. F.Bahçe cephesinde de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. Derbilerde şaşırtıcı ve etkili hamleleriyle bilinen Aykut Kocaman yine sürpriz hazırlığında. Kocaman, Skrtel ile Neto'yu stoperde; Neustadter'i M. Topal'ın yanında ön libero, Josef'i ise 10 numarada denerken, sol bekte ise cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail dışında Isla'yı da düşünüyor.