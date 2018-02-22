Final gibi derbi
Beşiktaş-F.Bahçe kapışması nefes kesecek
Kartal şampiyonluk yolunda "son şans" olarak gördüğü maçı kazanarak hem iddiasını sürdürmek hem de Avrupa'da aldığı yarayı sarmak istiyor
Kanarya ise "moralsiz Beşiktaş"ı yenerek zirve yarışındaki bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Kocaman'ın derbi planları da açığa çıktı
TEK YOL ZAFER
Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç için geri sayım sürüyor. İki takım da pazar günü oynanacak derbiyi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bu mücadele özellikle Beşiktaş için adeta "final" anlamı taşıyor. Devler Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilerek turu mucizelere bırakan Beşiktaş artık tamamen lige döndü. Tüm gücünü şampiyonluk yarışına verecek olan Kartal, ezeli rakibini Vodafone Park'tan eli boş göndermeye kararlı.
SÜRPRİZ HAZIRLIĞI
Liderle arasındaki 5 puanlık farkın açılmasını istemeyen Beşiktaş derbiyi kazanarak Devler Ligi yarasını da sarmayı hedefliyor. F.Bahçe cephesinde de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. Derbilerde şaşırtıcı ve etkili hamleleriyle bilinen Aykut Kocaman yine sürpriz hazırlığında. Kocaman, Skrtel ile Neto'yu stoperde; Neustadter'i M. Topal'ın yanında ön libero, Josef'i ise 10 numarada denerken, sol bekte ise cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail dışında Isla'yı da düşünüyor.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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