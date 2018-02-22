Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.
Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
23 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar
13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:08
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
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