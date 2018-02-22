Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.

Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri şöyle:



23 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım



20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık



24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler



19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar



25 Şubat Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek



13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek



16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan



19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır



26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk