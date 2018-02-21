Süper Lig Hakem Semineri tamamlandı

TFF'den yapılan açıklamada, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen seminere MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Süper Lig hakemlerinin katıldığı belirtildi. Seminerde, Rosetti'nin Video Yardımcı Hakem Sistemi, Ekmekçi'nin ise zihinsel performansla ilgili eğitim verdiği ifade edildi.

Hakemlerin ayrıca, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmalarına da devam ettiği kaydedildi.