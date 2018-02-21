Süper Lig Hakem Semineri tamamlandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Semineri sona erdi.
TFF'den yapılan açıklamada, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen seminere MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Süper Lig hakemlerinin katıldığı belirtildi. Seminerde, Rosetti'nin Video Yardımcı Hakem Sistemi, Ekmekçi'nin ise zihinsel performansla ilgili eğitim verdiği ifade edildi.
Hakemlerin ayrıca, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmalarına da devam ettiği kaydedildi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:27
-
O kaçar mı Love
Toplam 15
Yorum
Yayınla artık ! Bugün okuduğum en mantıklı ve doğru yorum..
-
Donduk
Toplam 38
Yorum
BEŞİKTAŞ sen git hint dizisi izle moralin düzelir futbol erkek oyunudur ! kız gibi ağlayanların ve boş konuşanların platformu değil !
-
Donduk
Toplam 38
Yorum
BEŞİKTAŞ aynı pozisyon türkiye de olsun hiçbir türk hakemi cesaret edemez kırmızı göstermeye aradaki farkı göremeyecek kadar körsün !
Süper Lig Hakem Semineri tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.