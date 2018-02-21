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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hakem Semineri tamamlandı

    Süper Lig Hakem Semineri tamamlandı

    (TFF) (MHK) tarafından düzenlenen Hakem Semineri sona erdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen seminere MHK Başkanı , MHK üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve hakemlerinin katıldığı belirtildi. Seminerde, Rosetti'nin Video Yardımcı Hakem Sistemi, Ekmekçi'nin ise zihinsel performansla ilgili eğitim verdiği ifade edildi.

    Hakemlerin ayrıca, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmalarına da devam ettiği kaydedildi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:27
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