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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ve ’ye sevk

    Konya ve Kayseri’ye sevk
    ve , 'ye sevk edildi. Yeşilbeyazlılar, evlerindeki maçında yaşanan saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan, ise deplasmanında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratından sevk edildi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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