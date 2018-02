Fenerbahçe uçuşta

Aykut Kocaman çok eleştirildi ama bir gerçek var, Kanarya ligin en az yenilen, deplasmanda en çok puan toplayan takımı. Fikstürü de kolay



Galatasaray'ın Aslantepe'den başka şubesi yok... İçeride gol çok, dışarıda puan yok. Zor maçlar da yaklaşıyor. Görüntü Cimbomlulara keyif vermiyor



Beşiktaş da deplasman sıkıntısı yaşamayı sürdürdü. Trabzonspor'u deviren Başakşehir 1 hafta bıraktığı liderlik koltuğuna yine kuruldu



Akıl oyunlarıyla geri döndü

Kanarya, geçen hafta Başakşehir'i mağlup ederek moral bulmuştu. İyi başlamadığı Alanya maçını sonradan etkili oynayıp 3-0 kazandı ve zirveyi artık puan olarak da yakaladı. Aykut Kocaman'ın "Doğru oyun bu. Bu bizi sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da şampiyon yapar" ifadesi haftaya damga vurdu. Premier Lig menajerleri gibi 'akıl oyunlarıyla' takımını önce yarışta tutan Kocaman bu sözleriyle çıtayı daha da yukarı koydu. Kalan haftalar için ciddi fikstür avantajı da var. Sarılacivertliler şampiyonluk şarkısını yavaş yavaş söylemeye başladılar.



Fatih Hocanın hesabı tutmadı

Galatasaray'da Fatih Terim göreve geldiğinde "İşimiz çok, zamanımız yok" demiş ve eklemişti: "Galatasaray bu kadar maçı ancak sezon boyunca kaybeder" Bu ifadeleri kullandığında Cimbom'un 4 mağlubiyeti vardı. Bunlara Sivasspor ve Kasımpaşa deplasmanları da eklendi. Henüz Başakşehir, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayamayan Cimbom'un fikstürü de düşünüldüğünde gidişatı umut vermiyor. Beşiktaş hakemden çok yakındığı Konyaspor maçında sadece 2 puanı değil, Fenerbahçe derbisi öncesi Pepe ve Talisca'yı kaybetti. Kanarya'ya karşı "Ya tamam ya devam" maçı oynayacaklar.



BU KADAR GOL NASIL KAÇAR!

Trabzonspor, Başakşehir'e karşı kötü oynamadı. Ligimizin en iyi alan kapatan ekibine karşı ne kadar net pozisyon bulabilecekse hepsini yakaladı. Geçtiğimiz haftalarda Burak'sız maçlarda çok çekmişti. Bu kez o topların çoğuna Burak vurdu. Ancak sakatlığının izlerini taşıması bu vuruşları çok etkiledi. Daha önce gözü kapalı atacağı golleri bu kez dağa-taşa yolladı. Başakşehir'de ise Visca-Adebayor iş birliği sahnedeydi. Arda'nın da mücadeleci oyunuyla liderlik geldi. Gençlerbirliği ve Akhisar da 3 gollü galibiyetlerle ligin kalanı için biraz daha rahatladılar.



HAFTANIN ASİSTİ ROBİNHO D.G. SİVASSPOR

Sambacı kariyer maçlarından birini oynadı. Sivasspor'un Osmanlı'yı yendiği maçta rakip savunmanın ayaklarını düğümleyip Cyriac'a öyle bir gol attırdı ki ayakta alkışlandı.



HAFTANIN KURTARIŞI SERKAN ATİKER KONYA

Yeşil-beyazlıların tecrübeli kalecisi bu alanı 'rezerve' etti. Beşiktaş karşısında da iyi performans çıkardı. Özellikle Lens'in tek dokunuşla vurduğu şutta reflekslerini konuşturdu.



HAFTANIN TAKIMI KASIMPAŞA

Galatasaray karşısında yenik duruma düşmelerine rağmen oyunda hiç geri adım atmadılar. İkinci yarı Aslan'a oyunun her alanında üstünlük kurup 3 puanı kaptılar.



HAFTANIN SÖZÜ FATİH TERİM

Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek deplasmanda son 7 karşılaşmanın 6'sını kaybetti. Fatih Terim'e bu durum soruldu. İmparator, kendine has üslubuyla cevapladı: "Nereden çıkmış deplasman fobisi. Çim mi değişik? Olur mu öyle şey?"



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Yeni Malatya taraftarları, yolda gördükleri Bilecik'ten çıkıp, Bursa'ya giden 2 Bursaspor sevdalısını minibüslerine aldı. Maça kardeşçe gittiler.



HAFTANIN OLAYI GOMİS'İN BAYILMASI

Cimbom'un Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede yürekler ağızlara geldi. Bafetimbi Gomis daha önce defalarca yaşadığı gibi bayıldı. O anlar herkesi korkuttu. Ancak Fransız yıldız sonrasında kalıp doktor Yener İnce'yi ikna etti ve oyuna devam etti. "Çıkarılmalı mıydı?" tartışmaları da yaşandı.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Traore (Göztepe)



SARI KART

Grozav (Bursaspor), Filipovic (Konyaspor), Sadık (Yeni Malatyaspor), Osman (Karabükspor), Pepe, Talisca (Beşiktaş), Hasan Ali (Fenerbahçe)



İNENLER



KAYSERİSPOR

İlk yarının dikkat çeken takımı, 2. devreye kötü girdi. Oynadığı 5 maçta sadece deplasmanda Osmanlı'yı yendi. Futbolları da eskisi gibi parlak değil.



SOFİANE FEGHOULİ

Belhanda'nın yokluğunda Fatih Terim ona çok güveniyordu. Ancak Cezayirli futbolcu hiçbir şey yapmadı. Hocası da ona en fazla 59 dakika dayanabildi.



YUSUF YAZICI

Trabzonspor'un genç yıldızını bu sezon öve öve bitiremedik ancak şu dönemde iyi bir performans sergilemiyor. Başakşehir maçında da çok silik oynadı.



ÇIKANLAR



HAKAN YEMİŞKEN

Konya-Beşiktaş maçında orta hakem Alper Ulusoy faciaydı, yardımcısı Hakan Yemişken ise iyiydi. Atiba'nın golünde ofsayt olmadığını çözmesi kadar kararlılığı dikkat çekti.



ROBİNHO

Brezilya'nın yetiştirdiği en özel yeteneklerden birini şu sıralar Sivasspor formasıyla izliyoruz. Samet Aybaba "Onun keyif veren futbolunu izleyin" diyor. Samet Hoca çok haklı.

ADEBAYOR

Yaşı ilerledikçe futbolu da büyüyor, bu adam hiç yaşlanmıyor. Trabzonspor karşısında yine harikaydı. 12 ikili mücadele kazandı, 3 puanı getiren golü kaydetti.



Gol krallığı - Burak Trabzon

Burak..........TRABZON........ 17

Gomis..........G.SARAY......... 17

Jahovic........KONYA............ 15

Love............BEŞİKTAŞ........ 12

Umut...........KAYSERİ.......... 12

Adebayor....BAŞAKŞEHİR... 11

Giuliano......BEŞİKTAŞ........10



Asist krallığı - Visca Başakşehir

Visca.............BAŞAKŞEHİR.....11

Valbuena......F.BAHÇE.............8

Belhanda......G.SARAY............. 7

Emre.............BAŞAKŞEHİR......6

Rodrigues.....G.SARAY.............6

Quaresma....BEŞİKTAŞ...........6

Emre.............A.ALANYA.......... 5



RODRİGUES HAFTANIN GOLÜ GALATASARAY

Son haftalarda Aslan'ın en formda ismi olan Garry Rodrigues, Kasımpaşa'ya da gol attı. Tecrübeli futbolcu Donk'tan aldığı pasta meşin yuvarlağı doksana vurdu.



HAFTANIN YILDIZ ROBİNHO (DG SİVAS)

KARİYERİNDE Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda forma giyen Robinho, Sivas'ın Osmanlı'yı yendiği maçta adeta bir resital sundu. 2 gol ve 1 muhteşem asistle 3 puanı getirdi.



HAFTANIN 11'i



KAMENİ

(F.BAHÇE)

Volkan'ın yerine son dakikada forma giyen Kamerunlu eldiven tecrübesini konuştu. Maç 0-0'ken ve Kanarya 1-0 öndeyken çok kritik 2 top çıkartıp Alanya'nın umutlarını kırdı.



M.YUMLU

(AKHİSAR)

Ege ekibinin stoperi çok formda. Geçen hafta muhteşem bir gol atmıştı, Karabük'ü de boş geçmedi. Açılış golünü atıp rakibin maça ortak olmasını engelledi.



SADIK

(YENİ MALATYA)

Sadık Çiftpınar bu köşenin müdavimlerden biri. Malatya'nın savunma ağırlıklı oyununun en önemli parçası.



?ATİBA

(BEŞİKTAŞ)

Tecrübeli orta saha oyuncusu Konya'da her şeyi yaptı. Takım arkadaşları ona ayak uydursa 3 puan gelirdi



?JAİLTON

(G.BİRLİĞİ)

G.Birliği'nin farklı Göztepe galibiyetinde rakip ağları 2 kez sarstı. Ele avuca sığmıyor, tutulmuyor.



VALBUENA

(FENERBAHÇE)

Topu ayağına aldığında müthiş işler yapıyor. Alanyaspor maçını da 1 asistle tamamladı.



ROBİNHO

(SİVASSPOR)

Yiğidolar iyi oynamadıkları Osmanlı maçını kazandıysa bunu tek başına sambacısına borçlu.



ARDA

(BAŞAKŞEHİR)

Fizik gücüne kavuştukça iyi işler yapıyor. Trabzon deplasmanında 12 ikili mücadele kazanmayı başardı.



GİULİANO

(FENERBAHÇE)

Brezilyalı yıldız sahadayken Fenerbahçe başka bir kimlik kazanıyor. Alanya fileleri 2 kez sarsıp fişi çekti.



KOİTA

(KASIMPAŞA)

Sakatlık sonrası dönüşünün bu kadar iyi olması beklenmiyordu. Bu sezon oynadığı ilk 90 dakikada Cimbom'u avladı.



DOUKARA

(ANTALYASPOR) Akdeniz ekibine geldiğinden beri en iyi maçlarından biri oynadı. Antalyaspor'un galibiyetine sadece attığı golle değil futboluyla da büyük katkı verdi.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- KASIMPAŞA-G.SARAY

Galatasaray orta saha kurgusunu bozduğu anda dengesi de bozuluyor. Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısında ilk yarıda iyi oynayan takımın en önemli parçası olan Ryan Donk'un stopere çekmesi yenilgiyi getirdi. Deplasmandaki dertlere henüz çare olamadı.



2- BAŞAKŞEHİR-TRABZON

Abdullah Avcı, Fenerbahçe yenilgisinden sonra dersleri çıkarmış. Kilit oyuncuları da dönünde Trabzonspor deplasmanından 3 puanı aldı. Trabzon'da ise gol sorunu sürüyor. Bu hafta Burak oynadı. Ancak hazır olmadığı için leblebi gibi atacağı golleri kaçırdı.



3- KONYA-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kollanıyor sözünün nasıl bir hikaye olduğu Konya'da bir kez daha ortaya çıktı. Hakem Alper Ulusoy her iki taraf adına da kötü düdükler çaldı. Maçın skoruna değil baştan sona her şeyine etki etti. Beşiktaş'ı Fenerbahçe derbisi öncesi ince ince doğralaması da dikkatlerden kaçmadı. Talisca'ya faul yapıldı. Ulusoy, Talisca'nın aleyhine faul çalıp bir de kart gösterdi. Derbide cezalı duruma düşürdü.



4- F.BAHÇE-ALANYA

Kanarya mutlak favori olduğu mücadeleye hiç iyi başlayamadı. Kameni'nin kritik kurtarışlarıyla maçın başında ayakta kaldı. Ardından iki kadro arasındaki güç farkı ortaya çıktı. Fenerbahçe rahat bir 3 puan alarak gözünü Beşiktaş derbisine dikti.



5- G.BİRLİĞİ-GÖZTEPE

Ümit Özat ve Gençlerbirliği iyi gidiyor. Yenilmiyorlar. Göztepe'yi de çok rahat bir futbol ve 3 golle İzmir'e eli boş gönderdiler. Göztepe devre arası ne yaptı anlamadım. Adis Jahovic'i göndermek büyük hataydı. Onun yokluğunu fazlasıyla hissettikleri bir gerçek.