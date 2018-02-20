Canlı yayında flaş sözler: "Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor"
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Talisca polemiği sürüyor
A Spor yorumcuları Turgay Demir ile Emre Bol'un derbi öncesindeki Talisca tartışması ses getirdi.
"TALISCA'DAN KORKUYORLAR"
Brezilyalı yıldızın cezası hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Demir, "Talisca'nın cezası kaldırılsa bile Aykut Kocaman bu kadar korktuğu için Şenol Güneş, Talisca'yı derbide oynatmasın. Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor" dedi.
"F.BAHÇE BEŞİKTAŞ'I TALISCA'LI DA YENDİ"
"Bir Fenerbahçeli olarak Talisca'nın cezasının kaldırılmasını istiyorum" diyen Emre Bol ise, "Aykut Kocaman'ın Talisca'dan korkacak hali yok. Talisca da varken Fenerbahçe geldi seni Vodafone Arena'da yendi. Kimsenin Talisca'dan korktuğu yok Fenerbahçe camiasında. Sarı kart sarı kart değil madem böyle bir şey yapılabiliyor kaldırsınlar sarı kartını. Kim iyi oynuyorsa o kazansın." ifadelerini kullandı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:54
-
Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
-
Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
-
''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
Canlı yayında flaş sözler: "Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.