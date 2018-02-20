CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Canlı yayında flaş sözler: "'ın ödü patlıyor"

    Canlı yayında flaş sözler: "Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor"

    Beşiktaş - derbisi öncesi polemiği sürüyor

    A Spor yorumcuları Turgay Demir ile Emre Bol'un derbi öncesindeki tartışması ses getirdi.

    "TALISCA'DAN KORKUYORLAR"
    Brezilyalı yıldızın cezası hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Demir, "Talisca'nın cezası kaldırılsa bile bu kadar korktuğu için , Talisca'yı derbide oynatmasın. Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor" dedi.

    "F.BAHÇE BEŞİKTAŞ'I TALISCA'LI DA YENDİ"
    "Bir Fenerbahçeli olarak Talisca'nın cezasının kaldırılmasını istiyorum" diyen Emre Bol ise, "Aykut Kocaman'ın Talisca'dan korkacak hali yok. Talisca da varken geldi seni 'da yendi. Kimsenin Talisca'dan korktuğu yok Fenerbahçe camiasında. Sarı kart sarı kart değil madem böyle bir şey yapılabiliyor kaldırsınlar sarı kartını. Kim iyi oynuyorsa o kazansın." ifadelerini kullandı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Canlı yayında flaş sözler: "Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN