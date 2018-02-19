Gençler rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi konuk etti. 9 haftadır yenilmeyen Başkent ekibi, Göztepe karşısında Jailton'un 2 ve Manu'un tek golüyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

3'üncü dakikada savunmadan Palitsevich'in uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton'un şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen top tekrar Jailton'un göğsüne çarparak Günay'ın altından ağlara gitti: 1-0.



29'uncu dakikada Traore, Sessegnon'a yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



46'ncı dakikada sol taraftan Aydın'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton'un şutu auta gitti.



49'uncu dakikada Marco sağ taraftan ceza sahasına girerken yaptığı ortaya Aydın dokunamadı.



56'ncı dakikada Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Günay son anda ayağıyla uzaklaştırdı.



60'ıncı dakikada Ahmet'in pasıyla ceza sahasına giren Sessegnon'un şutunda top kalecide kaldı.



64'üncü dakikada Sessegnon'un pasıyla topla buluşan Jailton'un şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.



66'ncı dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Jailton ceza sahası içinde topa dokunamadı.



67'nci dakikada Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına girerken yaptığı ortaya Jailton dokundu ve top ağlarla buluştu: 2-0.



72'nci dakikada Ahmet - Marco verkaçında topa son vuran Ahmet'in şutu kaleciden kornere çıktı.



87'nci dakikada sol taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Manu'nun şutu ağlarla buluştu: 3-0.



Gençlerbirliği sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.