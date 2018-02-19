Derbinin İddaa oranları açıklandı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının İddaa oranları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı. Derbinin favorisi 1.90 oranla Beşiktaş gösterildi.
Beşiktaş: 1.90
Beraberlik: 3.20
Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 1.90
Beraberlik: 3.20
Fenerbahçe: 2.70
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:37
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