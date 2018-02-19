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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Derbinin İddaa oranları açıklandı

    Derbinin İddaa oranları açıklandı

    - maçının İddaa oranları açıklandı.

    'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisinin iddaa oranları açıklandı. Derbinin favorisi 1.90 oranla Beşiktaş gösterildi.

    Beşiktaş: 1.90

    Beraberlik: 3.20

    Fenerbahçe: 2.70
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:37
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