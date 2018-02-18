Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 5 karşılaşmasını da berabere tamamlayarak zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, 22'nci hafta mücadelesindesahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltıp yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

SON GALİBİYET BURSASPOR'A

Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı Kardemir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken; 10 puan kaybetti.

İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordomavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.







İLK 11'LER



Trabzonspor: Onur, Tomas, Durica, Pereira, Kamil Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz.



Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor.