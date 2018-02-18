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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM

    ’de son 5 maçını berabere tamamlayan ve zirve yarışından uzaklaşan , ’i konuk ediyor.. Zorlu mücadele saat 16.00'da başladı.

    Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 5 karşılaşmasını da berabere tamamlayarak zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan , 22'nci hafta mücadelesindesahasında 'i konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltıp yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

    SON GALİBİYET BURSASPOR'A
    Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son galibiyetini Spor Toto 'in 16. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı (1-1), (2-2), (1-1), (0-0) ve (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken; 10 puan kaybetti.

    İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ
    ekibi bu sezon 'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Trabzonspor; , Fenerbahçe, , Medipol Başakşehir ve karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordomavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Tomas, Durica, Pereira, Kamil Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, .

    Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:00
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