Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM
Süper Lig’de son 5 maçını berabere tamamlayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.. Zorlu mücadele saat 16.00'da başladı.
Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 5 karşılaşmasını da berabere tamamlayarak zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, 22'nci hafta mücadelesindesahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltıp yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.
SON GALİBİYET BURSASPOR'A
Trabzonspor, 2018 yılındaki ilk galibiyetini sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek elde eden bordo-mavililer söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı Kardemir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Fenerbahçe (1-1), Göztepe (0-0) ve Gençlerbirliği (0-0) maçlarından beraberliklerle ayrılarak 5 puan toplarken; 10 puan kaybetti.
İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul'un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe (2-2) - (1-1), Medipol Başakşehir (2-2), Beşiktaş (2-2), Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa (3-0) ile karşılaşan bordomavililer, bu maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Tomas, Durica, Pereira, Kamil Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz.
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:00
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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