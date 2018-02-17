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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yiğido Robinho!

    Yiğido Robinho!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. Robinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90. dakikada gelen golle Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup etti.

    Bu sonuçla 34 yaptı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. ise 19 puanla 17. sırada kaldı.

    Sivasspor haftaya Göztepe'ye konuk olurken, Osmanlıspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

    MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
    24. dakikada Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

    35. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

    38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.

    45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını , 1-0 önde tamamladı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:00
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