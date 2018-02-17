Yiğido Robinho!
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Robinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90. dakikada gelen golle Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla 34 yaptı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.
Sivasspor haftaya Göztepe'ye konuk olurken, Osmanlıspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
24. dakikada Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
35. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.
45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:00
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
Yorum
MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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