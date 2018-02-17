Bursa'nın rakibi Malatya

Saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık yönetecek. Bursaspor, Palabıyık'ın yönettiği iç sahadaki 7 maçının 6'sını kazanırken, birini kaybetti.



SAVUNMADA SON MAÇLARDA FORMSUZLAR

İki ekip de son haftalarda savunmada dilediği başarıyı gösteremedi. Bursaspor, son 7 maçtır kalesini gole kapatamazken bu süreç içerisinde kalesinde ise 12 gol gördü. Gol yollarında da sıkıntı çeken yeşil-beyazlı ekip, kazanamadığı bu süreç içerisindeki 4 maçta gol sevinci dahi yaşayamadı. Konuk ekip ise son 2 maçta kalesinde 4 gol görürken, bundan önceki 7 karşılaşmasında aynı sayıda gol yemişti. Ayrıca her iki takım da Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından ligin en az kaleye şut çeken ekipleri konumunda yer alıyor.



DURAN TOPLAR GÜÇLÜ BİR SİLAH

Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'un mücadelesinde duran toplar önem kazanacak. Evinde oynadığı maçlarda Bursaspor, attığı son 5 golünün 4'üne duran toplardan ulaştı. Konuk ekip de son 7 golünün 4'ünü duran toplardan kaydetti. Batalla'nın dönmesi, yeşil-beyazlı ekibin duran top silahını güçlendirirken Malatya ekibinde ise Aytaç Kara formda. Aytaç Kara, takımının attığı son 5 golün 3'üne doğrudan katkı sağlarken tüm asistlerini köşe vuruşundan yaparak duran toplarda iddialı olduğunu gösterdi.



?BURSASPOR'DA JIRES VE SHEHU KART SINIRINDA

Bursaspor'da sakatlığı devam eden Moussa Sow, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım forma giyemeyecek. Hafta boyunca takımla çalışan Pablo Martin Batalla'nın ise ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ayrıca sarı kart sınırında bulunan Jires Kembo ile Abdullahi Shehu ise bu maçta kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Issam Chebake ve Arturo Mina cezaları nedeniyle oynayamayacak.