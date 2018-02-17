Antalyaspor nefes aldı
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip Emre Güral ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü ise Umut Bulut'tan geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
60. dakikada Emre Güral ile öne geçen Antalyaspor'a 80. dakikada Umut Bulut yanıt verdi.
SON SÖZÜ DOUKARA SÖYLEDİ
89. dakikada sahneye Souleymane Doukara çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24 yaptı ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 35 puanla 5. sırada kaldı.
Antalyaspor haftaya Osmanlıspor'a konuk olurken, Kayserispor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:26
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Toplam 14
Yorum
tah sen hangi maçı izledin adamların 2 penaltısı verilmedi
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Toplam 3
Yorum
taraftar Talisca'nın Ömer Ali'nin kafasına attığı uçan tekme net kırmızı .. Son dk arkadan atığı tekme net sarı..Sarıl kart KIRMIZI olmalı
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 3
Yorum
beko bu sezon fenerli ve galatasarlı birçok oyuncu doğruıdan kırmızı görmesine ramen 1 maç ceza almşlığı var.bu durum kurallara aykırıyken yapldı
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