Antalyaspor nefes aldı

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

60. dakikada Emre Güral ile öne geçen Antalyaspor'a 80. dakikada Umut Bulut yanıt verdi.

SON SÖZÜ DOUKARA SÖYLEDİ

89. dakikada sahneye Souleymane Doukara çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24 yaptı ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Antalyaspor haftaya Osmanlıspor'a konuk olurken, Kayserispor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.