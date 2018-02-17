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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    nefes aldı

    Antalyaspor nefes aldı

    'in 22. hafta mücadelesinde , 'u ağırladı. Ev sahibi ekip Emre Güral ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü ise 'tan geldi.

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

    60. dakikada Emre Güral ile öne geçen 'a 80. dakikada yanıt verdi.

    SON SÖZÜ DOUKARA SÖYLEDİ
    89. dakikada sahneye Souleymane Doukara çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

    Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24 yaptı ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

    Antalyaspor haftaya 'a konuk olurken, Kayserispor ise 'yı ağırlayacak.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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