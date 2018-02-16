Pozisyonun kahramanı A Spor'a konuştu

Beşiktaş'ın gol için yüklendiği 55. dakikada Talisca kendisine atılan pasa haraketlendi ancak Konyasporlu Ali Turan'la girdiği mücadelede sambacının kendini yere bıraktı.



Ulusoy, Talisca'nın ayağının hareketsiz olduğu pozisyonda faulü Beşiktaş aleyhine verip üstüne Brezilyalı yıldıza sarı kart çıkardı.Talisca bu kart sonrası cezalı duruma düşerek Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe debisinde cezalı duruma düştü.

ALİ TURAN "HAKEM TAKDİR HAKLARINI BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI"

Pozisyonun kahramanlarından Ali Turan maç sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada "Kamera açısından yanlış görüyorsunuz bana orada faul yapıldı" dedi.

Beşiktaş karşısında ilk yarıda kötü oynadıklarını ancak sonradan açıldıklarını söyleyen Turan, "İkinci yarıda verilmeyen penaltılar kırmızı kartlar var. Hakem genelde takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Pepe'nin çizgiden elle çıkarttığı pozisyon penaltı kırmızı kart. Net pozisyonlarımız vardı. Galip gelebilirdik. 1 puan iyidir. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"TALİSCA'NIN MÜDAHALESİ VAR"

Talisca ile aralarında geçen pozisyona da değinen Turan, "Normalde kameradan baktığınız zaman faul yok gibi duruyor ama tam ben topun önüne geçtiğim zaman Talisca'nın bir müdahalesi var ayağıma. Ağır çekim yanıltıyor. Bire bir yaşadığım için pozisyon faul diyebilirim. Hakemin takdiri. Basmaya sarı kart veriyorlar hakemin takdiri" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: TALISCA HAKSIZ YERE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Talisca'nın Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesine neden olan pozisyonu Takım Oyunu programında değerlendirdi. Hakemin Talisca'yı yaktığını belirten Toroğlu, "Çok net faul değil ve kart değil. Toprağın altından basmış olabilir. Talisca yanmış. Kamera açısı da yanıltmıyor. Ali Turan konuşurken kendi de inanmıyordu" diye konuştu.