Beşiktaş'a Atiker Konyaspor darbesi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaştı. Atiba'nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar Adis Jahovic'in golüne engel olamadı ve deplasmandan 1 puanla ayrıldı
KONYASPOR'UN GOLÜ GEÇERSİZ
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:29
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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