Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor

Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Beşiktaş son 12 maçta 5 kez kazanabildi

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



Konya'daki maçlar

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 16 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 8 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.

Konya'da Beşiktaş 26, ev sahibi ekip 18 gol attı.

Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 5 müsabakanın 4'ünde berabere kaldı, birini yitirdi.

Geçen sezon Konya'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.



Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.