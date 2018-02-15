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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    22. hafta hakemleri açıklandı

    22. hafta hakemleri açıklandı

    'in 22. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında düdük çalacak...

    'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

    17 Şubat Cumartesi:
    13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

    18 Şubat Pazar:
    13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

    13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan

    16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir:

    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya

    19 Şubat Pazartesi:
    20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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