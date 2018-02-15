22. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
22. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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