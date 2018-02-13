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    13 Şubat 2018, Salı
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    Süper Lig'de sadece ikisi!

    Süper Lig'de sadece ikisi!

    Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, sarı-kırmızılı renklere sahip ile ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig'de yer alan 18 takım arasında iç sahadan daha fazla deplasman maçlarında puan toplayan renktaş iki takım böylece ligde Avrupa kupalarına katılma iddialarını sürdürdü.

    bu sezon Kadir Has Stadı'nda oynadığı maçlarda 17 puan toplarken, deplasmanlarda ise hanesine 18 puan yazdırdı. İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise iç saha maçlarında 16 puan alırken, dış sahalarda 17 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

    Süper Lig'de bu iki ekip dışındaki tüm takımlar en fazla puanı kendi sahalarında elde etti. Renktaş bu iki takıma yakın olarak iç saha ve dış saha puanları arasında sadece 1 puan fark bulunan ile Aytemiz Alanyaspor takımları yer aldı. Geride kalan haftalar sonunda en fazla deplasman puanını toplayan takım 20 puan ile Fenerbahçe olurken, en fazla iç saha puanını toplayan takım ise 28 puan ile oldu. Kendi sahasında en az puan alan takım 10 puanla olurken, deplasmanlarda en az puanı hanesine yazdıran takım ise 2 puan ile yine Kardemir Karabükspor oldu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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