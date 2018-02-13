Süper Lig'de sadece ikisi!
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, sarı-kırmızılı renklere sahip Kayserispor ile Göztepe ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig'de yer alan 18 takım arasında iç sahadan daha fazla deplasman maçlarında puan toplayan renktaş iki takım böylece ligde Avrupa kupalarına katılma iddialarını sürdürdü.
Süper Lig'de bu iki ekip dışındaki tüm takımlar en fazla puanı kendi sahalarında elde etti. Renktaş bu iki takıma yakın olarak iç saha ve dış saha puanları arasında sadece 1 puan fark bulunan Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor takımları yer aldı. Geride kalan haftalar sonunda en fazla deplasman puanını toplayan takım 20 puan ile Fenerbahçe olurken, en fazla iç saha puanını toplayan takım ise 28 puan ile Galatasaray oldu. Kendi sahasında en az puan alan takım 10 puanla Kardemir Karabükspor olurken, deplasmanlarda en az puanı hanesine yazdıran takım ise 2 puan ile yine Kardemir Karabükspor oldu.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:15
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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