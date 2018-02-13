PFDK kararları açıklandı! Aziz Yıldırım...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.
"Beşiktaş'ın, 06.02.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün, 07.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:26
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Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
Toplam 1
Yorum
berkan Üretmeyen bir orta saha ile çok attı.Buraklı sistem yerine sistemli Burak oyunu olsa 20 golü geçerdi ve takım da zirve de olurdu.
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Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
Toplam 6
Yorum
CELAL UMUT FAKIRIN EKMEGI DIYORSUN HAFTAYA FARK 4 E CIKAR
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 7
Yorum
CELAL SENDE ONLARI ALMADIN ILK MACTA BOYLE YAZDINMI NIYE GELMIYORLAR DIYE
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