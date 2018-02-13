İşte kupa ve ligdeki derbi tarihleri...
2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23, 24, 25 ve 26. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabaka programı açıklandı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
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