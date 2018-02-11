Spor camiasından başsağlığı mesajları

FUTBOL FEDERASYONU

Acımız büyük!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BEŞİKTAŞ

Afrin'deki Zeytin Dalı harekatında kırıma uğrayan helikopterimizde, ayrıca operasyonlar sırasında askerlerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet,kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GALATASARAY

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, ulusumuzun yüreğinde sonsuza dek yaşayacak!

FENERBAHÇE

Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan bir helikopterimizin düştüğü ve iki kahraman askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

ARDA TURAN

Afrin'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun...

OSMANLISPOR

Vatanı korumak uğruna canını siper eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

GAZİANTEPSPOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Aziz Vatanımızı müdâfaa uğrunda şehit düşen Kahraman Askerlerimize Cenâbı Hak'dan Rahmet, Yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar dileriz.

Dualarımızla, ülkemiz için göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız.

Yüce Allah Askerimizi korusun.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda kahraman askerlerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyon sırasında bir helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.

ESKİŞEHİRSPOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen, Hemşehrimiz Serdar Ege'ye ve tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ATİKER KONYASPOR

Afrin Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

KASIMPAŞA

Milletimizin Başı Sağolsun

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonlar sırasında ve görev uçuşu yaparken kırıma uğrayan helikopterimizde Şehit düşen Askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

KAYSERİSPOR

Başımız sağolsun

Zeytin Dalı Harekatı'nda kırıma uğrayan helikopterimizde ve operasyonlar sırasında Şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz...