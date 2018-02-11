Kayseri ve Sivas yenişemedi!
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kayserispor, geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray'ı deviren Sivasspor'u konuk etti. 53. dakikada Yiğidolar'ın yeni transferi Robinho frikikten harika bir gol attı. Brezilyalı yıldıza 66. dakikada Umut Bulut yanıt verdi ve zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
İki ekip de mücadeleye dengeli başladı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda maç biraz daha hareketlendi.
ROBİNHO AÇILIŞI HARİKA YAPTI
42. dakikada Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho mükemmel bir gole imza attı. 53. dakikada cza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti.
UMUT YİNE GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon Kayserispor formasıyla adeta küllerinden doğan Umut Bulut, 66. dakikada Stephane Badji'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Auremir Dos Santos dokunmayınca topu önün buldu. Umut'un arka direkte yaptığı vuruşta, Tolgahan Acar'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Bu golle skora denge geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 35 puanla 5. sırada yer aldı. Sivasspor ise 31 puanla 8. sırada kaldı.
Gelecek hafta sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'a konuk olurken, Sivasspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 90 Erkan Kaş), Kucher, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural (Dk. 59 Varela), Mendes (Dk. 80 Amorim), Deniz Türüç, Umut Bulut
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 46 Muhammet Demir), Rybalka (Dk. 83 Saivet), Emre Kılınç, Kone (Dk. 42 Robinho)
Goller: Dk. 53 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kone, Dk. 79 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Lopes, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 73 Şamil Çinaz, Dk. 75 Varela (Kayserispor)
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:05
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Fırtına, Burak Yılmaz'ı arıyor
Toplam 3
Yorum
ts Rıza hoca küçük takımların hocası.Şampiyonluğa oynayamaz.Kümede kalma mücadelesini beraberlik alarak başarabilen bir hoca.Trabzona yakışmıyo
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Milli Takıma seçilirse kalması zor!
Toplam 1
Yorum
galah Türkiye,yi sec sende
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Uyarılara kulak asmadı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Omuz sakatlığı ayağa benzemez, beklenen önce kahramanlıkları sökmez omuz bölgesinde, riske girerse futbol hayatı bile bitebilir
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