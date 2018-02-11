Kayseri ve Sivas yenişemedi!

İki ekip de mücadeleye dengeli başladı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda maç biraz daha hareketlendi.

ROBİNHO AÇILIŞI HARİKA YAPTI

42. dakikada Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho mükemmel bir gole imza attı. 53. dakikada cza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

UMUT YİNE GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Kayserispor formasıyla adeta küllerinden doğan Umut Bulut, 66. dakikada Stephane Badji'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Auremir Dos Santos dokunmayınca topu önün buldu. Umut'un arka direkte yaptığı vuruşta, Tolgahan Acar'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Bu golle skora denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 35 puanla 5. sırada yer aldı. Sivasspor ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

Gelecek hafta sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'a konuk olurken, Sivasspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 90 Erkan Kaş), Kucher, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural (Dk. 59 Varela), Mendes (Dk. 80 Amorim), Deniz Türüç, Umut Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 46 Muhammet Demir), Rybalka (Dk. 83 Saivet), Emre Kılınç, Kone (Dk. 42 Robinho)

Goller: Dk. 53 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Kone, Dk. 79 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Lopes, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 73 Şamil Çinaz, Dk. 75 Varela (Kayserispor)