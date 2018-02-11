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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Kayseri ve Sivas yenişemedi!

    Kayseri ve Sivas yenişemedi!

    'in 21. hafta mücadelesinde , geçtiğimiz hafta evinde 'ı deviren 'u konuk etti. 53. dakikada Yiğidolar'ın yeni transferi Robinho frikikten harika bir gol attı. Brezilyalı yıldıza 66. dakikada yanıt verdi ve zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    İki ekip de mücadeleye dengeli başladı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    İkinci yarıda maç biraz daha hareketlendi.

    ROBİNHO AÇILIŞI HARİKA YAPTI
    42. dakikada 'nin yerine oyuna dahil olan Robinho mükemmel bir gole imza attı. 53. dakikada cza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

    UMUT YİNE GOLÜNÜ ATTI
    Bu sezon formasıyla adeta küllerinden doğan , 66. dakikada Stephane Badji'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Auremir Dos Santos dokunmayınca topu önün buldu. Umut'un arka direkte yaptığı vuruşta, 'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Bu golle skora denge geldi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

    Bu sonucun ardından 35 puanla 5. sırada yer aldı. ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

    Gelecek hafta sarı-kırmızılı ekip 'a konuk olurken, ise 'u ağırlayacak.

    Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

    Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

    Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 90 Erkan Kaş), Kucher, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural (Dk. 59 Varela), Mendes (Dk. 80 Amorim), Deniz Türüç,

    Demir Grup Sivasspor: , Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 46 Muhammet Demir), Rybalka (Dk. 83 Saivet), Emre Kılınç, Kone (Dk. 42 Robinho)

    Goller: Dk. 53 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Umut Bulut (Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Kone, Dk. 79 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Lopes, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 73 Şamil Çinaz, Dk. 75 Varela (Kayserispor)

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:05
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