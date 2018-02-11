Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.



Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.