Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; bugün ve yarın oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:47
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