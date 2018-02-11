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    11 Şubat 2018, Pazar
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    şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

    Futbolda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

    Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; bugün ve yarın oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

    Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Spor ve 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

    Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:47
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