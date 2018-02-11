Akhisar rahat bir nefes aldı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maç saat 13.30'da başladı.

Serkan Çınar'ın düdük çaldığı ve Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın tek golü 24. dakikada Mustafa Yumlu'dan gelirken ev sahibi Akhisarspor mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 24'e çıkararak ligde 12. sıraya yükselirken 10. sıradaki Bursaspor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, 18 Şubat Pazar günü Karabükspor deplasmanına çıkacak, Bursaspor ise aynı gün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



