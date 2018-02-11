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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Akhisar rahat bir nefes aldı

    Akhisar rahat bir nefes aldı

    21. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında 'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

    Akhisar Stadı'nda oynanan maç saat 13.30'da başladı.

    'ın düdük çaldığı ve Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın tek golü 24. dakikada 'dan gelirken ev sahibi Akhisarspor mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 24'e çıkararak ligde 12. sıraya yükselirken 10. sıradaki 26 puanda kaldı.

    'in 22. haftasında Akhisarspor, 18 Şubat Pazar günü deplasmanına çıkacak, ise aynı gün sahasında 'u ağırlayacak.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:25
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