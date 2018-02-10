Gençlerbirliği - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sezonun 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde art arda 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fırtına, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Karabükspor'la 1-1, Konyaspor'la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Karadeniz ekibinde cezası sona eren Pereira bugün takımda yer alabilecek.



FIRTINA 38-12 ÖNDE, 129 ATIP 63 GOL YEDİ

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün başkentte yapacakları maçla birlikte ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 karşılaşmada bordo- mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü. Trabzonspor'un amacı bugünkü maçı da kazanarak farklı daha da açmak.



BAŞKENTTE ZOR

Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo- mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



İLK 11'LER



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Milinkovic, Sessengon, Skuletic.



Trabzonspor: Onur, Hubocan, Uğur, Novak, K.Ahmet, Okay, Sosa, Kucka,Bero, Abdülkadir, Rodallega.



