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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'da 11'ler belli oldu

    Malatya'da 11'ler belli oldu

    'de 21. haftanın açılış maçında deplasmanda Evkur ile karşılaşıyor

    , 'in 21. haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşıyor.

    Kemal Özdeş yönetimindeki Paşa, geçen hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerek 25 puana yükseldi. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan ekibi ise, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

    MALATYASPOR - KASIMPAŞA

    EVKUR : Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren
    TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

    KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne
    YEDEKLER: Eray, Onur, Burak, Hakan, Ahmed, Hasan, İlhan, Murillo, Koita, Etoundi
    TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

    STAT: Yeni Malatya
    YAYIN: beIN Sports 1
    HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
    SAKATLAR: Issiar Dia (Yeni Malatya) / Olivier Veigneau, Markus Neumayr (Kasımpaşa)
    CEZALILAR: Issam Chebake, Adem Büyük (Yeni Malatya)

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:23
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