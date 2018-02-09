Malatya'da 11'ler belli oldu

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Kemal Özdeş yönetimindeki Paşa, geçen hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerek 25 puana yükseldi. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi ise, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

MALATYASPOR - KASIMPAŞA

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Onur, Burak, Hakan, Ahmed, Hasan, İlhan, Murillo, Koita, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAKATLAR: Issiar Dia (Yeni Malatya) / Olivier Veigneau, Markus Neumayr (Kasımpaşa)

CEZALILAR: Issam Chebake, Adem Büyük (Yeni Malatya)